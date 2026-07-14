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सीएम के आदेश पर धनबाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सरकारी तालाब पर कब्जे की कोशिश विफल

तालाब का निरीक्षण करते सीओ व राजस्व कर्मचारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद सरकारी जमीन और जलस्रोतों पर अवैध कब्जे के खिलाफ धनबाद जिला प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है. गोविंदपुर अंचल के जियलगोड़ा स्थित करीब ढाई एकड़ सरकारी तालाब पर अवैध मिट्टी भराई कर कब्जे की कोशिश को प्रशासन ने समय रहते विफल कर दिया. वहीं इस कार्रवाई के दौरान एक हाइवा जब्त किया गया है. मामले में भू-माफियाओं के खिलाफ गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

सरकारी तालाब को पाटने की कोशिश विफल

मंगलवार सुबह गोविंदपुर अंचल प्रशासन को सूचना मिली कि जियलगोड़ा स्थित सरकारी तालाब में अवैध रूप से मिट्टी भरकर उसे पाटने की कोशिश की जा रही है. सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी यशवंत कुमार सिन्हा राजस्व और प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पदाधिकारियों को देखते ही अवैध कार्य में शामिल लोग वाहन छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद सीओ ने मौके पर पुलिस को बुलाया. सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मिट्टी ढुलाई में इस्तेमाल हो रहे हाइवा को जब्त कर थाना ले गई.

तालाब में भरी गई मिट्टी और जब्त हाइवा. (फोटो-ईटीवी भारत)

जांच में पता चला कि संबंधित भूमि लगभग 2.49 एकड़ क्षेत्रफल की सरकारी तालाब की जमीन है, जो राजस्व अभिलेखों में जलकर के रूप में दर्ज है. स्थानीय ग्रामीण इस तालाब का उपयोग मछली पालन, धार्मिक अनुष्ठानों और पशुओं के लिए पानी के स्रोत के रूप में करते हैं. प्रशासन का कहना है कि तालाब को पाटने की कोशिश से सार्वजनिक संपत्ति के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता था.

सीओ के आवेदन पर एफआईआर दर्ज

अंचलाधिकारी की शिकायत पर गोविंदपुर थाना में भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत हाइवा मालिक, चालक और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.