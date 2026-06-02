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अलवर शहर के नजदीक अब आसानी से दिख रहे टाइगर्स, बफर जोन को किया जाएगा विकसित

वर्ष 2005 में सरिस्का के बाघ विहिन घोषित होने के काले अध्याय को छोड़कर टाइगर रिजर्व सरिस्का अपने स्वर्णिम दौर की ओर बढ़ रहा है. सरिस्का के इतिहास में संभवत: पहली बार अलवर शहर के नजदीक बफर जोन में सफारी करने वाले पर्यटकों को एक साथ बाघिन व कई शावकों की अठखेलियां देखने को मिल रही हैं. वहीं, बफर जोन में पिछले महीनों में कई ऐसे क्षण भी आए जब एक ही पारी में पर्यटकों को एक साथ 5-6 टाइगर की साइटिंग हुई. इससे पर्यटकों का बफर रेंज की ओर भी रुझान बढ़ा है. पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरिस्का प्रशासन अब बफर रेंज को एक नए पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के प्रयास में जुटा है. टाइगर रिजर्व सरिस्का का बफर जोन अलवर शहर से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इसके विकसित होने से शहर में भी टूरिज्म बढ़ेगा.

अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में ही नहीं अब अलवर शहर के पास भी पर्यटकों को बाघ खूब लुभा रहे हैं. यही कारण है कि सरिस्का प्रशासन की नजर अब बफर जोन को मिनी टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने पर टिकी है. बफर जोन में अभी 11 बाघ हैं, जो कि कई अन्य टाइगर रिजर्व में बाघों की मौजूदगी से ज्यादा हैं. बाघों की संख्या बढ़ने का नतीजा है कि शहर के समीप बफर जोन में पर्यटकों को एक-दो नहीं, बल्कि एक साथ पांच व छह टाइगरों की साइटिंग भी खूब हुई है. बाघों की आसान साइटिंग के चलते पर्यटकों में अलवर बफर जोन के प्रति क्रेज बढ़ रहा है. आगामी जुलाई से तीन महीने तक सरिस्का पार्क पर्यटकों के लिए बंद होने पर यही बफर जोन बाघों के दीदार का केन्द्र बनेगा.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि टाइगर रिजर्व सरिस्का एनसीआर का एकमात्र टाइगर रिजर्व है. राजधानी दिल्ली व जयपुर से इसकी दूरी मात्र 2 घंटे की रह गई है. इन दिनों बफर रेंज में टाइगर्स की साइटिंग भी अच्छी हो रही है, पर्यटकों के लिए भी यह एक सुखद अनुभव है. उन्होंने बताया कि बफर रेंज में इन दिनों 11 टाइगर्स का विचरण है. इनमें कई शावक है, जो अब बड़े होकर अपनी टेरिटरी बनाने की प्रक्रिया में है.

ग्रासलैंड व हैबिटेट बढ़ाने पर जोर : कटियार ने बताया बफर रेंज में प्रशासन की ओर से ग्रासलैंड व हैबिटेट बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे हरा भरा जंगल रहे और वन्यजीवों को भी भरपूर खान पान की सुविधा मिल सके. बफर जोन में सफारी ट्रैक की भी मरम्मत की जा रही है. बफर जोन में टाइगर की अच्छी साइटिंग होने के कारण सरिस्का प्रशासन का प्रयास है कि यहां पर्यटकों को आकर्षित किया जाए. उन्होंने कहा कि सफारी के साथ ही टूरिस्ट को जंगल का भी बेहतरीन अनुभव मिल सके, इसके भी प्रयास किया जा रहे हैं. आने वाले समय में जल्द ही इसके परिणाम भी दिखाई देंगे.

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एक साथ 5 टाइगर दिखना पर्यटकों के लिए रोमांच : उन्होंने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक साथ पांच टाइगर्स का दिखना भी पर्यटकों के लिए रोमांच का अनुभव रहा है. बफर जोन में लगातार झुंड में टाइगर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते बफर जोन में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. बफर जोन में शावक जल्द ही अपनी मां से अलग होकर टेरिटरी बनाएंगे. शावकों को देखते हुए बाघिन का व्यवहार भी कई बार एग्रेसिव हो सकता है. बफर जोन में मानव व वन्य जीव संघर्ष न हो, इसके लिए स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वह बेवजह जंगल में न जाएं.

गर्मियों में वाटर होल्स पर हो रही टाइगर साइटिंग : गर्मी के मौसम में बफर जोन में वाटर होल्स में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है. गर्मी में प्यास बुझाने और तपिश से राहत पाने के लिए बाघ व शावकों का इन्हीं वाटर होल्स के पास डेरा रहता है. यही कारण है कि गर्मी के मौसम में सफारी करने वाले अनेक पर्यटकों को बफर जोन में वाटर होल्स के पास बाघ व शावकों की खूब साइटिंग हो रही है. पिछले दिनों इन्हीं वाटर होल्स पर पर्यटकों को बाघिन के साथ चार से पांच तक शावक अठखेलियां करते भी दिखाई दिए हैं.