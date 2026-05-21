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22.69 लाख के ट्रेजरी गबन पर शिकंजा, खूंटी में लेखपाल और शुभम कुमार पर FIR

खूंटी में सरकारी ट्रेजरी से कथित गबन मामले में जांच तेज हो गयी है.

Administration Filed FIR in Alleged Embezzlement Case at Government Treasury in Khunti
डीसी ऑफिस (खूंटी) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 10:57 PM IST

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रांची/खूंटीः जिला में सरकारी ट्रेजरी से जुड़े कथित गबन मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लेखपाल और शुभम कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. आरोप है कि सरकारी राशि में से करीब 22 लाख 69 हजार रुपये अवैध तरीके से शुभम कुमार के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए.

इस मामले का खुलासा जिला प्रशासन द्वारा गठित त्रिस्तरीय जांच टीम की रिपोर्ट के बाद हुआ. जांच टीम में मजिस्ट्रेट विपिन चंद्र विश्वास, ट्रेजरी ऑफिसर शिव कुमार सिंह और अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया था. टीम ने अपनी जांच में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी प्रक्रिया के उल्लंघन की पुष्टि की.

जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपे जाने के बाद उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. प्रशासन का कहना है कि सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

खूंटी उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं, पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. बैंक खातों और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स की जांच कर पूरे नेटवर्क और संभावित साजिश की पड़ताल की जा रही है.

इस कार्रवाई के बाद संबंधित विभाग में हड़कंप की स्थिति है. सरकारी खजाने की राशि निजी खातों में पहुंचने के खुलासे ने ट्रेजरी सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अब मामले में शामिल अन्य संभावित लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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