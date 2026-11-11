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जशपुर में अवैध धान खरीदी पर प्रशासन की रहेगी नजर, सीसीटीवी कंट्रोल रुम से केंद्रों में रखी जाएगी नजर

जशपुर में अवैध धान खरीदी पर प्रशासन की रहेगी नजर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर : समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही जशपुर जिला प्रशासन ने अवैध धान के परिवहन और खपाने की कोशिशों पर अंकुश लगाने की तैयारी तेज कर दी है. इस बार खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सीमावर्ती इलाकों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी. इन कैमरों के जरिए ओडिशा और झारखंड से जिले में प्रवेश करने वाले संदिग्ध वाहनों और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.

कंट्रोल रूम के जरिए होगी निगरानी