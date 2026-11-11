जशपुर में अवैध धान खरीदी पर प्रशासन की रहेगी नजर, सीसीटीवी कंट्रोल रुम से केंद्रों में रखी जाएगी नजर
जशपुर में धान खरीदी की तैयारी अंतिम चरण में है.इस बार अवैध धान रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ी तैयारी की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 7:24 PM IST
जशपुरनगर : समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही जशपुर जिला प्रशासन ने अवैध धान के परिवहन और खपाने की कोशिशों पर अंकुश लगाने की तैयारी तेज कर दी है. इस बार खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सीमावर्ती इलाकों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी. इन कैमरों के जरिए ओडिशा और झारखंड से जिले में प्रवेश करने वाले संदिग्ध वाहनों और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.
कंट्रोल रूम के जरिए होगी निगरानी
निगरानी के लिए कलेक्टर कार्यालय और जिला विपणन अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम तैयार किए जा रहे हैं, जहां से 24 घंटे गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था बनाई जा रही है. किसी भी तरह की संदिग्ध हलचल सामने आने पर पेट्रोलिंग टीम तत्काल मौके पर पहुंचेगी और नियमानुसार कार्रवाई करेगी.
सीमावर्ती रास्तों पर कैमरों के साथ 25 जगह नाकेबंदी
जशपुर जिले की सीमा ओडिशा और झारखंड से जुड़ी होने के कारण यहां दूसरे राज्यों से धान लाकर स्थानीय उपार्जन केंद्रों में खपाने की आशंका बनी रहती है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने इस बार धान खरीदी शुरू होने से पहले ही निगरानी और कार्रवाई का अभियान तेज कर दिया है.नवंबर की शुरुआत से ही अवैध धान के परिवहन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है.खरीदी शुरू होने से पहले की गई कार्रवाई में अब तक एक हजार क्विंटल से अधिक अवैध धान जब्त किया जा चुका है.
जिला विपणन अधिकारी के अनुसार, अंतरराज्यीय सीमा से लगे संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं.इनकी निगरानी के लिए दो अलग-अलग कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं. यहां तैनात अधिकारी चौबीसों घंटे कैमरों के माध्यम से गतिविधियों पर नजर रखेंगे. किसी वाहन या व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र की पेट्रोलिंग टीम को सूचना देकर तत्काल जांच और कार्रवाई कराई जाएगी.
15 नवंबर से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं.खरीदी व्यवस्था के दौरान दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी.इसके साथ ही 25 स्थानों पर नाकेबंदी की व्यवस्था बनाई जा रही है.संदिग्ध गतिविधियों पर पेट्रोलिंग टीम के माध्यम से तत्काल कार्रवाई होगी.अवैध रूप से धान का परिवहन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी- शंभुनाथ गुप्ता, जिला विपणन अधिकारी
32 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य
जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होगी. इसके लिए प्रशासन ने 49 उपार्जन केंद्रों में आवश्यक तैयारियां पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिला विपणन अधिकारी शंभुनाथ गुप्ता के मुताबिक, विपणन वर्ष 2026-27 के लिए शासन ने जशपुर जिले को 32 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य दिया है.
तीन नए केंद्रों से किसानों को मिलेगी राहत
इस वर्ष किसानों को धान बेचने के लिए दूर स्थित उपार्जन केंद्रों तक जाने की परेशानी कम करने के उद्देश्य से जिले में तीन नए खरीदी केंद्र शुरू किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए इन नए केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी है.इनमें सन्ना तहसील के चंपा, बगीचा विकासखंड के कुदमुरा और फरसाबहार क्षेत्र के कोरंगामाल को शामिल किया गया है.
इन तीनों केंद्रों के शुरू होने के बाद जिले में उपार्जन केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 49 हो जाएगी. इन केंद्रों की मांग क्षेत्र के किसानों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी.नए केंद्र खुलने से आसपास के गांवों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. इससे परिवहन पर होने वाला खर्च कम होने के साथ खरीदी केंद्रों में भीड़ और लंबी कतारों की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है.
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