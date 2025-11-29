ETV Bharat / state

पीलीभीत में प्रशासन ने खाली कराया सपा कार्यालय; 20 साल से था कब्जा, ताला तोड़कर बाहर निकाला सामान

प्रशासन ने खाली कराया सपा कार्यालय. ( Photo Credit; ETV Bharat )

पीलीभीत : पुलिस-प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने शनिवार को समाजवादी पार्टी का कार्यालय खाली करा लिया. ताला तोड़कर सामान बाहर निकलवा दिया. इसके बाद खुद के ताले लगा दिए. इस दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद थे. प्रशासन ने कार्यालय खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिया था. जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की गई. साल 2005 में नगर पालिका ने नकटा दाना चौराहे पर स्थित अधिशासी अधिकारी के आवास को सपा कार्यालय के लिए 150 रुपये मासिक किराए पर आवंटित किया था. यह आवंटन 12 नवंबर 2020 को रद्द कर दिया गया. बताया गया कि आवंटन प्रक्रिया निर्धारित तरीके से नहीं हुई थी. मौके पर मौजूद रही फोर्स. (Video Credit; ETV Bharat) नगर पालिका ने दिया था अल्टीमेटम : इसे लेकर समाजवादी पार्टी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष आनंद सिंह यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि एक दिसंबर साल 2020 में उन्होंने इसे वापस ले लिया था. इसी बीच नगर पालिका ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय को खाली करने का अल्टीमेट दिया. इसके बावजूद इसे खाली नहीं किया गया था. जून में पुलिस से भिड़ गए थे सपाई : इसके बाद 10 जून को नगर पालिका की टीम कार्यालय को खाली करने के लिए मौके पर पहुंची थी. सपा कार्यकर्ताओं से पुलिस की भिड़ंत हो गई थी. इसके बाद 16 जून तक कार्यालय खाली करने के लिए कहा गया था. इसी बीच सपा नेताओं ने न्यायालय में याचिका दायर कर दी. यह अभी भी विचाराधीन है.