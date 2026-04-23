खबर का असर: डांडीघुटु टोला में पेयजल की व्यवस्था शुरू, सीएम के निर्देश पर प्रशासन रेस
आदिवासी बाहुल्य टोला डांडीघुटु की पेयजल समस्या को दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है.
Published : April 23, 2026 at 5:25 PM IST
गिरिडीहः जिला में सदर प्रखंड के डांडीघुटु (जीतपुर पंचायत के दुर्गापहरी ग्राम का टोला) की जल समस्या का निदान निकालना शुरू कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जिलाधिकारी रामनिवास यादव ने इस टोला की स्थिति का जायजा लिया और यहां की जल समस्या को दूर करने का काम शुरू किया गया.
जिलाधिकारी रामनिवास यादव ने बताया कि डांडीघुटु टोला में पानी की समस्या और लोगों द्वारा डांडी से पानी पीने की शिकायत पर सकारात्मक कदम उठाया गया है. यहां पर बोरवेल से पानी नहीं मिल रहा था. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तुरंत ही पीएचईडी की टीम को टोला भेजा गया और यहां बोरवेल को शुरू किया गया. अब यहां लोगों को बोरवेल से पानी मिलने लगा है. डीसी ने कहा कि इसके अलावा कहीं भी पेयजल की समस्या है तो उसे भी दूर किया जा सकता है.
ईटीवी भारत ने उठाया था मामला
बता दें कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र के डांडीघुटु में पानी की समस्या की खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. 20 अप्रैल की दोपहर में ईटीवी भारत ने 'एक ऐसा टोला जहां युवकों की शादी में आती है बाधा' शीर्षक के साथ खबर को प्रकाशित किया था.
यह खबर प्रकाशित होने के बाद ही सरकार से लेकर जिला प्रशासन ने इसकी सुध ली. डीसी रामनिवास यादव ने तुरंत ही अधिकारियों को भेजा और यहां की व्यवस्था को दुरूस्त किया गया. डीसी ने साफ कहा कि जिस गांव-मोहल्ले में पानी की समस्या है सभी स्थान का निरीक्षण करवाया जाएगा और समस्या को दूर किया जाएगा.
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