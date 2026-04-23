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खबर का असर: डांडीघुटु टोला में पेयजल की व्यवस्था शुरू, सीएम के निर्देश पर प्रशासन रेस

गिरिडीहः जिला में सदर प्रखंड के डांडीघुटु (जीतपुर पंचायत के दुर्गापहरी ग्राम का टोला) की जल समस्या का निदान निकालना शुरू कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जिलाधिकारी रामनिवास यादव ने इस टोला की स्थिति का जायजा लिया और यहां की जल समस्या को दूर करने का काम शुरू किया गया.

जिलाधिकारी रामनिवास यादव ने बताया कि डांडीघुटु टोला में पानी की समस्या और लोगों द्वारा डांडी से पानी पीने की शिकायत पर सकारात्मक कदम उठाया गया है. यहां पर बोरवेल से पानी नहीं मिल रहा था. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तुरंत ही पीएचईडी की टीम को टोला भेजा गया और यहां बोरवेल को शुरू किया गया. अब यहां लोगों को बोरवेल से पानी मिलने लगा है. डीसी ने कहा कि इसके अलावा कहीं भी पेयजल की समस्या है तो उसे भी दूर किया जा सकता है.

जानकारी देते डीसी (ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने उठाया था मामला