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सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर सख्ती, डीसी-एसएसपी ने दिए निर्देश

धनबादः जिला में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद तेज कर दी है.

रविवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने धनबाद सदर अंचल और गोविंदपुर अंचल के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सरकारी जमीनों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अवैध कब्जा पाए जाने पर अधिकारियों ने गहरी नाराजगी जताई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

प्रशासनिक टीम ने 8 लेन सड़क के समीप और बीबीएमकेयू विश्वविद्यालय के आसपास चिन्हित उन जमीनों का जायजा लिया, जहां भविष्य में विकास परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इन स्थानों पर अतिक्रमण की स्थिति देखकर उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी चिन्हित जमीनों की जल्द से जल्द मापी कराई जाए और अतिक्रमणकारियों को विधिवत नोटिस तामिल किया जाए. साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में सरकारी जमीनों पर दोबारा अतिक्रमण न हो.

उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर जनहित में उपयोग किया जाए. इन जमीनों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा. उन्होंने दोहराया कि सरकारी भूमि जनता की संपत्ति है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है.