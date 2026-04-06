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रुद्रपुर में दो अवैध मजारों पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि कराई अतिक्रमण मुक्त

प्रशासन ने अवैध मजारों को किया ध्वस्त ( Photo-ETV Bharat )