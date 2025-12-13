खटीमा चाकूबाजी मामले के बाद एक्शन, प्रशासन ने बुलडोजर से की कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण गिराया
खटीमा चाकूबाजी प्रकरण में युवक की हत्या के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की शुरू, घटना स्थल पर दर्जनों अतिक्रमण को जेसीबी से किया ध्वस्त.
खटीमा: उधम सिंह नगर के खटीमा में शुक्रवार देर रात दो गुटों में हुए चाकूबाजी में एक युवक की मौत के बाद शनिवार को दिन भर नगर में अशांति का माहौल रहा. लेकिन अचानक शाम के समय प्रशासन का बुलडोजर देख जमावड़ा लग गया. उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, एडिशनल एसपी, सीओ समेत भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रोडवेज बस स्टेशन में सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग की भूमि में किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया.
इससे अतिक्रमणकरियों में हड़कंप मच गया. इन अतिक्रमणकरियों में हत्यारोपी के युवक के पिता की चाय की दुकान भी थी, जिसे सुबह ही आक्रोशित लोगों द्वारा फूंक दिया गया. वहीं अतिक्रमणकरियों में कार्रवाई पर उपजिलाधिकारी ने सफाई दी कि अतिक्रमण स्थल पर अराजक तत्वों के जमावड़े की शिकायत आती रहती है. इसलिए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है.
गौर है कि शुक्रवार देर शाम दो गुटों में झगड़े के बाद हुई चाकू बाजी में युवक की मौत के मामले में शनिवार को हिंदूवादी संगठनों और आक्रोशित लोगों ने खटीमा नगर की दुकान बंद करा रोडवेज बस अड्डे के पास हत्यारोपी के पिता की दुकान को आग के हवाले कर उक्त स्थान पर तोड़फोड़ की. वहीं नगर में जुलूस निकाल जोरदार प्रदर्शन भी किया. दोपहर के समय जब अराजकता का माहौल बढ़ने लगा तो पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तीतर बितर कर शांति कायम करने के प्रयास किया.
प्रशासन द्वारा बीएनएस धारा 163 लगा अराजकता करने वालों को कड़ी चेतावनी भी जारी की है. वहीं देर शाम प्रशासन ने उक्त मामले में मुख्य घटना स्थल, जहां पर दो गुटों के बीच लड़ाई और चाकूबाजी हुई थी, वहां पर सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान चला रहे लोगों की दर्जनों दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर कड़ा संदेश देने का काम किया. जिस स्थान पर प्रशासन की जेसीबी चलाई गई, वहीं पर हत्याकांड के एक आरोपी के पिता की दुकान भी थी. जिसे सुबह आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी कर नष्ट कर दिया था.
प्रशासन की इस कार्रवाई के विषय में जब उपजिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि उस स्थान पर अराजक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी. इसलिए प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के फुटपाथ और अन्य भूमि पर स्कूल के आगे किए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है.
