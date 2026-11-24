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हल्द्वानी गैंगरेप केस, होमस्टे पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण

होमस्टे पर चला बुलडोजर, ( ETV Bharat )

बताया जा रहा है कि होमस्टे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था. उसी अतिक्रमण को आज मंगलवार 24 नवंबर को प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त किया. कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया था. इससे पहले बिना पंजीकरण संचालन के चलते होमस्टे को सील किया जा चुका है.