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मसूरी में गरजा पीली पंजा, अवैध चार दुकानों को किया ध्वस्त, नोटिस के बाद लिया एक्शन

मसूरी में प्रशासन ने अवैध दुकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. जिससे अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई.

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मसूरी में अवैध दुकानों पर सख्त एक्शन (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : September 7, 2026 at 11:14 AM IST

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मसूरी: मसूरी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए झूलाघर क्षेत्र में चार दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया. मसूरी पब्लिक स्कूल के सामने हुई इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया. कार्रवाई के दौरान एमडीडीए, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा.

एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के निर्देश पर तहसीलदार उपेंद्र राणा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची. यहां रॉक स्टोन, अपर झूलाघर क्षेत्र में संजय मेहरोत्रा व राजीव मेहरोत्रा की ओर से किए गए अनधिकृत निर्माण के मामले में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. संबंधित प्रकरण में सुनवाई के बाद 17 अगस्त 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था, जिसकी प्रति संबंधित पक्ष को 19 अगस्त को प्राप्त कराई गई थी.

मसूरी में गरजा पीली पंजा (Video-ETV Bharat)

आदेश में संबंधित पक्ष को 15 दिन के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे. निर्धारित अवधि दो सितंबर को समाप्त हो गई, लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया. प्रशासन के अनुसार ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ फिलहाल कोई स्थगनादेश भी प्राप्त नहीं हुआ था. इसके बाद एमडीडीए ने सोमवार को पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए चार दुकानों को ध्वस्त कर दिया.

मसूरी में अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे कई मामले प्रशासन और विकास प्राधिकरण के स्तर पर विचाराधीन हैं. जांच और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य अवैध निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
-राहुल आनंद, एसडीएम-

नायब तहसीलदार उपेंद्र राणा ने बताया कि संबंधित निर्माणकर्ता की ओर से ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ कमिश्नर के समक्ष अपील की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत की गई है.

गौर हो कि मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई अक्सर होती रहती है. पूर्व में मसूरी मॉल रोड पर अवैध रूप से पटरी लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी. वहीं अभियान के दौरान नगर पालिका परिषद और कुछ लोगों का विवाद हो गया था. नगर पालिका द्वारा आरोप लगाया गया कि कार्रवाई का विरोध करते हुए कुछ महिलाओं और एक नामक ने न केवल टीम को रोका बल्कि सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ अभद्रता की. जब्त सामान ले जा रहे वाहन को भी रोक दिया गया. इस घटना के बाद नगर पालिका कर्मचारियों में खासा आक्रोश देखने को मिला था.

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Last Updated : September 7, 2026 at 11:14 AM IST

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