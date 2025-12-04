ETV Bharat / state

सिलीसेढ़ झील के बहाव क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई, 10 होटल सील

अवैध निर्माण तोड़ती जेसीबी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: सिलीसेढ़ झील के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए प्रशासन ने गुरुवार को निर्णायक कार्रवाई की. नगर विकास न्यास की टीम ने झील के बहाव क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना अनुमति बने अवैध होटलों पर छापा मारकर दस होटल सील किए और जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त किए. यह कार्रवाई जिला प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के अवैध निर्माण पर 'जीरो टॉलरेंस' निर्देशों के बाद की गई है. इस दौरा जिला प्रशासन व पुलिस का भारी जाप्ता तैनात रहा. नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधी दस्ते के अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को टीम ने सिलीसेढ़ झील के पास बने अवैध होटलों पर कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कुछ लोगों ने कृषि भूमि का बिना कन्वर्जन करवाए व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया था. कार्रवाई से पहले सभी अतिक्रमणकारियों को यूआईटी की ओर से दो बार नोटिस जारी किए गए थे. अतिक्रमणकारियों की ओर से इन नोटिसों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद अवैध होटलों को सील करने की कार्रवाई की गई. सिलीसेढ झील क्षेत्र में अवैध निर्माण सील करते अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)