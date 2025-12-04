ETV Bharat / state

सिलीसेढ़ झील के बहाव क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई, 10 होटल सील

अलवर के प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल भी झील का मुआयना कर चुके हैं. उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

Siliserh Lake in In Alwar
अवैध निर्माण तोड़ती जेसीबी (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 4:26 PM IST

अलवर: सिलीसेढ़ झील के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए प्रशासन ने गुरुवार को निर्णायक कार्रवाई की. नगर विकास न्यास की टीम ने झील के बहाव क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना अनुमति बने अवैध होटलों पर छापा मारकर दस होटल सील किए और जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त किए. यह कार्रवाई जिला प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के अवैध निर्माण पर 'जीरो टॉलरेंस' निर्देशों के बाद की गई है. इस दौरा जिला प्रशासन व पुलिस का भारी जाप्ता तैनात रहा.

नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधी दस्ते के अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को टीम ने सिलीसेढ़ झील के पास बने अवैध होटलों पर कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कुछ लोगों ने कृषि भूमि का बिना कन्वर्जन करवाए व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया था. कार्रवाई से पहले सभी अतिक्रमणकारियों को यूआईटी की ओर से दो बार नोटिस जारी किए गए थे. अतिक्रमणकारियों की ओर से इन नोटिसों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद अवैध होटलों को सील करने की कार्रवाई की गई.

सिलीसेढ झील क्षेत्र में अवैध निर्माण सील करते अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

अतिक्रमण निरोधी दस्ते के अधिकारी सिंह ने बताया कि न्यास की ओर से होटलों पर सील लगाई गई है. सील तोड़कर कोई व्यक्ति फिर से इन्हें शुरू करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि यूआईटी की कार्रवाई पर संबंधित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपील करके अपने कन्वर्जन के दस्तावेज पेश कर सकते हैं.

प्रभारी मंत्री पहले भी कर चुके हैं निरीक्षण: यूआईटी की ओर से गुरुवार को जिन जगहों पर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनका पूर्व में अलवर के जिला प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा भी मुआयना कर चुके हैं. साथ ही उन्होंने यूआईटी के अधिकारियों को अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद कई माह बीत जाने के बाद गुरुवार को प्रशासन व पुलिस का लवाजमा पहुंचा और अवैध होटलों पर कार्रवाई की. इन अवैध निर्माणों को लेकर पूर्व में शिकायत की गई थी. प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि सिलीसेढ़ क्षेत्र में अवैध होटलों व अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. इसके अलावा यूआईटी ने इस क्षेत्र में संपत्ति को सील किए जाने के बोर्ड भी लगाए हैं.

