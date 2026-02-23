ETV Bharat / state

अर्ध कुंभ 2027 से पहले अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर, रेलवे स्टेशन से फुटपाथ कराया गया खाली, सामान किया जब्त

धर्मनगरी हरिद्वार में अर्ध कुंभ को लेकर शासन-प्रशासन ने कमर कस ली है. साथ ही शहर को अतिक्रमणमुक्त किया जा रहा है.

Haridwar encroachment demolished
अतिक्रमण पर एक्शन में प्रशासन (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 23, 2026 at 1:39 PM IST

हरिद्वार: धर्मनगरी में 2027 अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के बीच प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है. सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान और सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी की अगुवाई में पहुंची प्रशासन की टीम ने देवपुरा चौक से रेलवे स्टेशन तक फुटपाथ पर अतिक्रमण को हटाया. इस दौरान तमाम रेड़ी पटरी और अस्थाई दुकानों को हटाकर फुटपाथ खाली कराए गए. नाले पर बनी सभी अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया. साथ ही रेलवे की सीमा में बनाए गए अवैध गोदाम भी तोड़े गए. सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान का कहना है कि प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि नो पार्किंग में खड़े होने वाली ई-रिक्शाओं और अन्य वाहनों का चालान करने के निर्देश भी पुलिस को दिए गए.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन दिन पहले ही 2027 अर्ध कुंभ मेले की समीक्षा बैठक ली और बैठक में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण हटाने तथा जाम की समस्या के स्थाई समाधान के निर्देश दिए थे. निर्देश के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस, नगर निगम और रेलवे के अधिकारियों की टीम देवपुरा पहुंची और रेलवे की बाउंड्री से सटे नाले पर बनी अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया.

हरिद्वार में अतिक्रमण अभियान जारी (Video-ETV Bharat)

कई दुकानदार अपने ठेलियों और अस्थाई दुकानों को लेकर भागते नजर आए। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया लेकिन प्रशासन की टीम ने किसी की नहीं मानी. एक सिरे से सिर्फ दुकानें जेसीबी से तोड़ी गई, बल्कि कई लोगों का सामान भी जब्त कर लिया गया. कार्रवाई के दौरान सामने आया कि कई लोगों ने रेलवे स्टेशन की दीवार के पीछे गोदाम बना रखे हैं, कुछ गोदामों की दीवार तोड़कर सामान भी जब्त किया गया. सिटी मजिस्ट्रेट ने बाकी गोदामों को हटाने के निर्देश भी रेलवे के अधिकारियों को दिए.

Haridwar encroachment demolished
अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर (Photo-ETV Bharat)

शहर के जितने भी फुटपाथ हैं, उनसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है. रेलवे स्टेशन के बाहर पूर्व में भी फुटपाथ खाली कराया गया था, लेकिन लोगों ने फिर से अतिक्रमण कर लिया गया. अतिक्रमण हटाकर पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फिर से इन जगहों पर दोबारा अतिक्रमण न हो. शहर में जहां जहां भी अतिक्रमण होगा, वहां 2027 अर्ध कुंभ मेले से पहले अतिक्रमण हटाया जाएगा.
कुश्म चौहान, सिटी मजिस्ट्रेट

मामले में सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है. आगामी कांवड़ मेले, स्नान पर्वों और अर्ध कुंभ से पहले लगातार अतिक्रमण हटाया जाएगा और हरिद्वार शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा. दोबारा से अतिक्रमण न हो, इसके लिए नगर निगम और प्रशासन के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी. हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त करके रहेंगे और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी.

Haridwar encroachment demolished
रेलवे स्टेशन से फुटपाथ कराया गया खाली (Photo-ETV Bharat)

हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027
हरिद्वार अतिक्रमण पर एक्शन
संपादक की पसंद

