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एक्शन मोड में झालावाड़ पुलिस: सुबह-सुबह अपराधियों पर 'बुलडोजर' का कहर, मिट्टी में मिलाई करोड़ों की अवैध संपत्ति

अपराधियों की दुकानें तोड़ती जेसीबी मशीन ( ETV BhARAT Jhalawar )

झालावाड़: जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा कर हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर अपराधियों द्वारा काली कमाई से बनाई गई आलीशान इमारतों और दुकानों पर बुलडोजर का कहर जारी है. पुलिस व स्थानीय प्रशासन ऐसे अपराधियों की अवैध संपत्तियों को चुन-चुन कर मिट्टी में मिला रहा है. प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई को देखकर नशा माफिया, हार्डकोर और हिस्ट्रीशीटर अपराधी खौफजदा हैं. पुलिस एक्शन के बाद जिले में अपराध का ग्राफ तेजी से घटा है. इसी कड़ी में सोमवार सुबह जिले के हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर अपराधी अर्जुन गुर्जर, भेरू और बल्लू गुर्जर के सुनेल व भवानीमंडी क्षेत्र में स्थित दुकानों व मकानों पर बुलडोजर चलाया गया. पुलिस व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों द्वारा करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों, मकानों व अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया. इस दौरान प्रशासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा. झालावाड़ में चुन-चुन कर गिराए जा रहे हार्डकोर अपराधियों के अवैध अतिक्रमण (वीडियो ईटीवी भारत झालावाड़)