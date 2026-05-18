ETV Bharat / state

एक्शन मोड में झालावाड़ पुलिस: सुबह-सुबह अपराधियों पर 'बुलडोजर' का कहर, मिट्टी में मिलाई करोड़ों की अवैध संपत्ति

अपराधियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर कब्जा कर मकान और चार दुकानों का निर्माण किया था, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया.

Bulldozer Action Against Criminals
अपराधियों की दुकानें तोड़ती जेसीबी मशीन (ETV BhARAT Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा कर हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर अपराधियों द्वारा काली कमाई से बनाई गई आलीशान इमारतों और दुकानों पर बुलडोजर का कहर जारी है. पुलिस व स्थानीय प्रशासन ऐसे अपराधियों की अवैध संपत्तियों को चुन-चुन कर मिट्टी में मिला रहा है. प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई को देखकर नशा माफिया, हार्डकोर और हिस्ट्रीशीटर अपराधी खौफजदा हैं. पुलिस एक्शन के बाद जिले में अपराध का ग्राफ तेजी से घटा है.

इसी कड़ी में सोमवार सुबह जिले के हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर अपराधी अर्जुन गुर्जर, भेरू और बल्लू गुर्जर के सुनेल व भवानीमंडी क्षेत्र में स्थित दुकानों व मकानों पर बुलडोजर चलाया गया. पुलिस व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों द्वारा करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों, मकानों व अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया. इस दौरान प्रशासन के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा.

झालावाड़ में चुन-चुन कर गिराए जा रहे हार्डकोर अपराधियों के अवैध अतिक्रमण (वीडियो ईटीवी भारत झालावाड़)

पढ़ें: हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर बदमाशों के आलीशान मकान पर गरजा बुलडोजर, PWD की करोड़ों भूमि को कराया मुक्त

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर अपराधियों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि जिले में सक्रिय अपराधियों और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर जानकारी जुटाई जा रही है. एसपी ने बताया कि सुनेल और भवानीमंडी क्षेत्र के हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर अपराधी अर्जुन गुर्जर, भेरू और बल्लू गुर्जर द्वारा सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध मकान और दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है.

करोड़ों की सरकारी ज़मीन पर चले पीले पंजे से खौफजदा हुए अपराधी
करोड़ों की सरकारी ज़मीन पर चले पीले पंजे से खौफजदा हुए अपराधी (फोटो ईटीवी भारत झालावाड़)

हत्या व गैंगवार जैसे आरोप हैं: पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, संबंधित अपराधियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार और गैंगवार जैसे गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं. सुनेल क्षेत्र में अपराधियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन पर कब्जा कर आलीशान मकान और चार अवैध दुकानों का निर्माण किया गया था, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया. वहीं, भवानीमंडी में नगरपालिका भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाकर जमीन मुक्त कराई गई. कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा.

TAGGED:

HARDCORE CRIMINALS
BUILDINGS DEMOLISHED
ACTION OF SP AMIT KUMAR
BULLDOZER ACTION AGAINST CRIMINALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.