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उधम सिंह नगर: मार्केट की 20 दुकानों पर चला पीला पंजा, व्यापारियों ने जमकर किया हंगामा

रुद्रपुर विश्वकर्मा मार्केट में प्रशासन ने 20 दुकानों को ध्वस्त किया. इस बीच व्यापारियों ने जेसीबी के आगे खड़े होकर विरोध भी जताया.

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मार्केट की 20 दुकानों पर चला पीला पंजा (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 2, 2026 at 4:43 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के डीडी चौक स्थित विश्वकर्मा मार्केट में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. 41 बची दुकानों में से करीब 20 दुकानों पर पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाया. व्यापारियों और समाजसेवियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए बुलडोजर के आगे खड़े होकर प्रदर्शन किया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर स्थिति संभाली. मौके पर पहुंचे महापौर विकास शर्मा ने व्यापारियों को समझाकर शांत कराया, जबकि प्रस्तावित दुकानों के आवंटन को लेकर व्यापारियों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

रुद्रपुर के डीडी चौक स्थित बस स्टैंड के पास बनी विश्वकर्मा मार्केट की अतिक्रमण वाली दुकानों पर प्रशासन की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही. पूर्व में पांच दुकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद अब बची हुई 41 दुकानों में से करीब 20 दुकानों पर पीडब्ल्यूडी का पीला पंजा चला. प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला. व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और प्रशासन से दुकानों को तोड़ने से पहले उचित समाधान की मांग की.

बताया गया कि, प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की टीम पुलिस बल के साथ विश्वकर्मा मार्केट पहुंची. टीम के पहुंचते ही व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया. मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारी, समाजसेवी और स्थानीय लोग भी एकत्र हो गए. व्यापारियों का कहना था कि, उनकी दुकानों से उनका वर्षों पुराना रोजगार जुड़ा हुआ है और बिना पर्याप्त व्यवस्था किए दुकानों को ध्वस्त किया जाना, उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेगा.

विरोध के बीच प्रशासन अपनी कार्रवाई पर डटा रहा. रुद्रपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह के मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई. पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर ने एक के बाद एक करीब 20 दुकानों को धराशायी किया. कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती.

इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ व्यापारी और समाजसेवी बुलडोजर के सामने खड़े हो गए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि,

'जब तक उनकी मांगों और भविष्य की व्यवस्था को लेकर स्पष्ट समाधान नहीं किया जाता, तब तक दुकानों पर बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा. कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि, पहले बुलडोजर उनके ऊपर से चलाया जाए, उसके बाद ही दुकानों को तोड़ा जाए'.

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने समझदारी और सूझबूझ से प्रदर्शनकारियों को बुलडोजर के सामने से हटाया, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई.

कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे महापौर विकास शर्मा ने व्यापारियों से बातचीत की और उन्हें समझाकर शांत कराया. उन्होंने व्यापारियों को बताया कि,

'प्रस्तावित दुकानों के आवंटन को लेकर प्रक्रिया की गई है. प्रभावित दुकानदारों के लिए व्यवस्था की जा रही है'.

दुकान आवंटन पर सवाल: व्यापारियों ने प्रस्तावित दुकानों के आवंटन को लेकर भी सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि विश्वकर्मा मार्केट में दुकानों की संख्या अधिक है, जबकि प्रस्तावित दुकानों का आवंटन सीमित लोगों को किए जाने की बात सामने आ रही है. व्यापारियों के अनुसार, करीब 25 लोगों को ही दुकानों के आवंटन की बात कही जा रही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बाकी प्रभावित दुकानदारों का क्या होगा और उन्हें कहां पुनर्वास दिया जाएगा?.

व्यापारियों का आरोप: पहले उन्हें दुकानों के आवंटन और भविष्य में व्यवस्था किए जाने को लेकर उम्मीद दिखाई गई थी, लेकिन अब अचानक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी प्रभावित दुकानदारों के लिए पारदर्शी तरीके से पुनर्वास और दुकानों के आवंटन की व्यवस्था की जाए.

कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस का भारी बल मौके पर मौजूद रहा. विरोध के बावजूद प्रशासन ने करीब 20 दुकानों को ध्वस्त कर दिया. अब शेष दुकानों को लेकर भी व्यापारियों में चिंता बनी हुई है. दुकानदारों का कहना है कि यदि जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आगे भी आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

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