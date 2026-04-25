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श्रावस्ती में अवैध पेट्रोल-डीजल बिक्री पर प्रशासन का शिकंजा, कई जगहों पर छापेमारी

अवैध पेट्रोल-डीजल बिक्री पर प्रशासन का शिकंजा, कई जगहों पर छापेमारी. ( ETV Bharat )

श्रावस्ती: जनपद में पेट्रोल-डीजल की अवैध बिक्री और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है. इसी क्रम में शुक्रवार को जिला पूर्ति विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध रूप से संग्रहित ईंधन जब्त किया.

जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वार्ष्णेय के नेतृत्व में गठित टीम ने शिकायतों के आधार पर सिसवा हरिहरपुरानी क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां कमरुदीन के कब्जे से एक जरीकेन में रखा करीब 15 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया.

इसके अलावा टीम ने प्रिंस कुमार गुप्त पुत्र साधुराम गुप्ता की किराना दुकान की तलाशी ली, जहां आधा लीटर और एक लीटर की पानी की बोतलों में भरा पेट्रोल तथा कुछ खाली बोतलें मिलीं, जिन्हें जब्त कर लिया गया.

अभियान के तहत तेदुआ रतनापुर क्षेत्र में भी छापेमारी की गई. यहां राजेश कुमार यादव पुत्र रामप्रगट यादव की दुकान से लगभग 5 लीटर पेट्रोल एक जरीकेन में अवैध रूप से संग्रहित पाया गया. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पूरे ईंधन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.