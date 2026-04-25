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श्रावस्ती में अवैध पेट्रोल-डीजल बिक्री पर प्रशासन का शिकंजा, कई जगहों पर छापेमारी

शुक्रवार को जिला पूर्ति विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध रूप से संग्रहित ईंधन जब्त किया.

Illegal Sale of Petrol
अवैध पेट्रोल-डीजल बिक्री पर प्रशासन का शिकंजा, कई जगहों पर छापेमारी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 3:28 PM IST

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श्रावस्ती: जनपद में पेट्रोल-डीजल की अवैध बिक्री और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है. इसी क्रम में शुक्रवार को जिला पूर्ति विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध रूप से संग्रहित ईंधन जब्त किया.

जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वार्ष्णेय के नेतृत्व में गठित टीम ने शिकायतों के आधार पर सिसवा हरिहरपुरानी क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां कमरुदीन के कब्जे से एक जरीकेन में रखा करीब 15 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया.

इसके अलावा टीम ने प्रिंस कुमार गुप्त पुत्र साधुराम गुप्ता की किराना दुकान की तलाशी ली, जहां आधा लीटर और एक लीटर की पानी की बोतलों में भरा पेट्रोल तथा कुछ खाली बोतलें मिलीं, जिन्हें जब्त कर लिया गया.

अभियान के तहत तेदुआ रतनापुर क्षेत्र में भी छापेमारी की गई. यहां राजेश कुमार यादव पुत्र रामप्रगट यादव की दुकान से लगभग 5 लीटर पेट्रोल एक जरीकेन में अवैध रूप से संग्रहित पाया गया. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पूरे ईंधन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सभी मामलों में पेट्रोलियम अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में ईंधन की कालाबाजारी, अवैध बिक्री और भंडारण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी पेट्रोल-डीजल की अवैध बिक्री या भंडारण की जानकारी मिले, तो तुरंत जिला पूर्ति विभाग या संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके.

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