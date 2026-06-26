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बूंदी में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का पंजा, तोड़ी सड़कें

नगर परिषद और पटवारी की भूमिका पर उठ रहे सवाल. बिना भू परिवर्तन के प्लाटिंग.

Action taken against an illegal colony in Bundi
बूंदी में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 8:55 PM IST

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बूंदी: शहर के कोटा रोड स्थित देवपुरा क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन और अनुमति के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी से शुक्रवार को अवैध निर्माण हटाए गए. पटवारी ने अवैध कॉलोनी की रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन तहसील कार्यालय में पेश नहीं किया. इससे भूमाफिया को भूखंड बेचने का मौका मिल गया. इसकी शिकायत जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव तक पहुंची तो तहसीलदार और नगर परिषद आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए. तहसीलदार ने रिकॉर्ड जांचा तो पता चला कि जिस नोटिस की प्रति जिला कलेक्टर कार्यालय से भेजी थी, वह संबंधित पटवारी ने कभी तहसील कार्यालय में जमा ही नहीं कराई.

देवपुरा में खसरा नंबर 398 की करीब 2.0455 हेक्टेयर कृषि भूमि पर एक माह से अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी. आरोप है कि कॉलोनाइजर ने खातेदारों की भूमि की रजिस्ट्री कराए बिना कॉलोनी का नक्शा तैयार कर भूखंड बेचने शुरू कर दिए. इस भूमि का परिषद में ना नियमन हुआ और ना भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की गई. तहसीलदार अर्जुनलाल मीणा ने बताया कि जांच में पाया कि संबंधित सिटी पटवारी ने मौके का निरीक्षण कर खातेदार अशोक कुमार, यतीश कुमार समेत अन्य के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत कार्रवाई की रिपोर्ट 8 जून को तैयार कर ली, लेकिन रिपोर्ट न तो उन्हें भेजी और न ही तहसील कार्यालय में जमा कराई. इस बीच, कॉलोनाइजर लगातार प्लॉट बेचते रहे.

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कलेक्टर के आदेश से खुला खेल: जिला कलेक्टर हरफूल यादव के पास 18 जून को शिकायत पहुंची तो उन्होंने तहसीलदार अर्जुनलाल मीणा और नगर परिषद आयुक्त बृजेश रॉय को नोटिस और कॉलोनी का नक्शा भेजते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए. तहसीलदार ने रिकॉर्ड जांचा तो पता चला कि संबंधित नोटिस तहसील कार्यालय में मौजूद ही नहीं था. पटवारी से जवाब मांगा. तब उन्होंने 15 जून को नोटिस तहसील कार्यालय में पेश किया. इसके बाद तहसील और परिषद की संयुक्त टीम ने देवपुरा पहुंच जेसीबी से अवैध कॉलोनी की सड़कें ध्वस्त की. तहसीलदार मीणा, आयुक्त बृजेश रॉय, अतिक्रमण प्रभारी रवि दाधीच आदि मौजूद रहे.

पटवारी को नोटिस : इधर, राजकार्य में गंभीर लापरवाही और मामले को दबाने के आरोप में संबंधित पटवारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत 17 सीसीए का कारण बताओ नोटिस जारी किया. कलेक्टर यादव ने कहा, अवैध कॉलोनियों के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. तहसीलदार और परिषद आयुक्त को भविष्य में नियमित निरीक्षण तथा कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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PLOTTING WITHOUT LAND CONVERSION
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