ETV Bharat / state

बूंदी में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का पंजा, तोड़ी सड़कें

बूंदी: शहर के कोटा रोड स्थित देवपुरा क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन और अनुमति के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी से शुक्रवार को अवैध निर्माण हटाए गए. पटवारी ने अवैध कॉलोनी की रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन तहसील कार्यालय में पेश नहीं किया. इससे भूमाफिया को भूखंड बेचने का मौका मिल गया. इसकी शिकायत जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव तक पहुंची तो तहसीलदार और नगर परिषद आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए. तहसीलदार ने रिकॉर्ड जांचा तो पता चला कि जिस नोटिस की प्रति जिला कलेक्टर कार्यालय से भेजी थी, वह संबंधित पटवारी ने कभी तहसील कार्यालय में जमा ही नहीं कराई.

देवपुरा में खसरा नंबर 398 की करीब 2.0455 हेक्टेयर कृषि भूमि पर एक माह से अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी. आरोप है कि कॉलोनाइजर ने खातेदारों की भूमि की रजिस्ट्री कराए बिना कॉलोनी का नक्शा तैयार कर भूखंड बेचने शुरू कर दिए. इस भूमि का परिषद में ना नियमन हुआ और ना भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की गई. तहसीलदार अर्जुनलाल मीणा ने बताया कि जांच में पाया कि संबंधित सिटी पटवारी ने मौके का निरीक्षण कर खातेदार अशोक कुमार, यतीश कुमार समेत अन्य के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत कार्रवाई की रिपोर्ट 8 जून को तैयार कर ली, लेकिन रिपोर्ट न तो उन्हें भेजी और न ही तहसील कार्यालय में जमा कराई. इस बीच, कॉलोनाइजर लगातार प्लॉट बेचते रहे.

पढ़ें:1100 बीघा गोचर जमीन घोटाला: सीएम ने लिया एक्शन, फतेहपुर तहसीलदार सस्पेंड