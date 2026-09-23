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संभल में 47000 राशन कार्ड निरस्त; 18 बिंदुओं की जांच में मिली धांधली, प्रशासन ने कसा शिकंजा

उन्होंने बताया कि संभल नगर क्षेत्र में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में अनियमितताओं की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं. अगर जांच में अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की जितनी भी अन्य योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो या किसी प्रकार की पेंशन योजना, उनका भी पुनः सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि किसी तरह से अपात्र लोग सामने आते हैं, तो समय रहते उसे ठीक किया जा सके.

संभल के जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि सरकारी राशन का लाभ गलत तरीके से लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. साथ हीं अपात्र राशन कार्डों के जरिए सरकारी राशन का लाभ लेने वालों से नियमानुसार वसूली के निर्देश दिए हैं.

संभल: जिले में 47 हजार अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं. सत्यापन के दौरान सरकारी राशन वितरण व्यवस्था में इतने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है. साथ ही अन्य लाभार्थी योजनाओं में अपात्र लोगों की पहचान के लिए सत्यापन के निर्देश जारी किए गए हैं.

जांच के बाद हुई कार्रवाई: संभल जिला आपूर्ति विभाग और तहसील स्तरीय समितियों के माध्यम से 18 निर्धारित मानकों पर राशन कार्डों की जांच की गई. सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे राशन कार्ड सामने आए, जिनके धारक सरकारी राशन की पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं. जांच के बाद करीब 47 हजार कार्ड निरस्त किए गए. साथ हीं जिला प्रशासन ने सरकारी राशन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है.

कई बिंदुओं पर होगी जांच: जिलाधिकारी ने पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह भी पता लगाने को कहा गया है कि अपात्र लोगों के राशन कार्ड कैसे बने? इस प्रक्रिया में किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका रही या नहीं? अगर जांच में किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

47 हजार अपात्र राशन कार्डों के खुलासे के बाद जिला आपूर्ति विभाग भी एक्शन में है. जनपद में सरकारी राशन की दुकानों पर निरीक्षण और जांच की कार्रवाई जारी है. राशन वितरण में घटतौली, अनियमितता और पात्र लाभार्थियों को उनके निर्धारित कोटे के मुताबिक राशन नहीं मिलने जैसी शिकायतों को लेकर भी विभाग की टीमें जांच कर रही हैं.

दरअसल, चंदौसी में सरकारी राशन वितरण में घटतोली का मामला सामने आया था. राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद जिला आपूर्ति विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. अब बड़ी संख्या में अपात्र राशन कार्ड मिलने और राशन वितरण में अनियमितताओं के मामलों ने जिले की सरकारी राशन व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

बड़ी धांधली सामने आने के बाद प्रशासन ने संभल में जांच का दायरा बढ़ा दिया है. एक तरफ करीब 47 हजार अपात्र राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं. वहीं, दूसरी तरफ राशन की दुकानों पर भी जांच और निरीक्षण की कार्रवाई जारी है.

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