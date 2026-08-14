रांची में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी, पहली बार राष्ट्रीय गीत के साथ होगा राष्ट्र गान
रांची में स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हो गयी है.
Published : August 14, 2026 at 4:41 PM IST
रांचीः स्वाधीनता दिवस के मौके पर रांची के एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे वहीं दुमका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तिरंगा को सलामी देंगे.
इस मौके पर पहली बार राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय गीत का गायन होगा. रांची के एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सुबह 09 बजे होनेवाले इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही है.
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक आनंद कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य अतिथि का आगमन सुबह 8.55 में होगा तत्पश्चात 9 बजे संयुक्त पैरेड निरीक्षण के बाद राष्ट्रीय गीत का गायन होगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत के बाद झंडोत्तोलन होगा तत्पश्चात राष्ट्र गान होगा. उन्होंने कहा कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के द्वारा राज्य की जनता को संबोधित किया जाएगा और उत्कृष्ट कार्य करनेवाले पुलिस पदाधिकारी और जवानों को सम्मानित किया जाएगा.
विधानसभा से लेकर हर जगह फहराया जाएगा तिरंगा
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा में स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो सुबह 9.30 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे. इधर स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में मंत्रियों को झंडोत्तोलन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) की ओर से दिए गए हैं.
इसके तहत पलामू (डालटनगंज) में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर एवं मंत्री दीपक बिरुआ, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) में चमरा लिंडा राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे. मंत्री चमरा लिंडा गुमला में भी तिरंगा फहरायेंगे और गोड्डा में मंत्री संजय प्रसाद यादव, जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी, देवघर में मंत्री हफीजुल हसन, पाकुड़ में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद, गिरिडीह में मंत्री सुदिव्य कुमार तथा लोहरदगा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की झंडोत्तोलन करेंगी.
इसे भी पढे़ं- Independence Day के दिन रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, इन रास्तों पर रहेगी भारी वाहनों की नो एंट्री
इसे भी पढे़ं- मोरहाबादी में स्वतंत्रता दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल, 14 प्लाटूनों ने परेड में लिया हिस्सा
इसे भी पढे़ं- दुमका में स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा, परेड का हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल