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NEET Exam: देवघर जिला प्रशासन की बैठक, चार केंद्रों पर होंगे एग्जाम

देवघर में नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है.

NEET EXAMINATION 2026 IN DEOGHAR
नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की बैठक (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 28, 2026 at 10:24 PM IST

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देवघर: आगामी 3 मई को देशभर में आयोजित होने वाली नीट (NEET) परीक्षा 2026 को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षा के सफल और निष्पक्ष संचालन को लेकर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया.

सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी

बैठक में बताया गया कि जिले में कुल चार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें एस कॉलेज, देवघर कॉलेज, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, रमा देवी बाजला महिला महाविद्यालय शामिल हैं. उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाए. साथ ही परीक्षार्थियों की एंट्री के समय मुख्य द्वार पर ही पुरुष एवं महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा सघन जांच की जाएगी.

व्यवस्था एवं सुरक्षा को दुरुस्त करने के निर्देश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परीक्षार्थी को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. केंद्र अधीक्षकों को फ्रिस्किंग के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सभी केंद्रों पर बिजली, पानी, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया गया है.

बैठक में प्रवीण पुष्कर (एसपी), परवेज सिन्हा (डीडीसी), रवि कुमार (एसडीओ), विनोद कुमार सहित अन्य अधिकारी और सभी परीक्षा केंद्रों के अधीक्षक मौजूद रहे. गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा 3 मई को देशभर के विभिन्न शहरों में नीट परीक्षा 2026 आयोजित की जाएगी. इसी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.

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