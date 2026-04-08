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JSSC उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए रांची में 80 से अधिक केंद्र तैयार, किए गए व्यापक इंतजाम

रांची जिला प्रशासन ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है.

Jharkhand Staff Selection Commission
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 6:08 PM IST

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रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी पूरी कर ली है. जिले में इस परीक्षा के लिए 80 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यहां हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. प्रशासन का फोकस इस बार परीक्षा केंद्रों पर बेहतर प्रबंधन और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने पर है. बता दें कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी.

परीक्षा केंद्रों में स्कूल और कॉलेज शामिल

परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों में शहर के प्रमुख स्कूल और कॉलेज शामिल हैं. इनमें एएसटीवीएस जिला स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, एनीटा गर्ल्स हाई स्कूल कांके, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन, मारवाड़ी कॉलेज, उर्सुलाइन इंटर कॉलेज, बिशप स्कूल, गोस्सनर हाई स्कूल सहित कई अन्य संस्थान शामिल हैं. इन केंद्रों पर परीक्षार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देश जारी

जिला प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. केंद्रों के अंदर और बाहर निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी न हो. इसके साथ ही केंद्रों पर प्रवेश, बैठने की व्यवस्था और समय प्रबंधन को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

केंद्रों तक पहुंचने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं

अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने केंद्रों तक पहुंचने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है. परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

परीक्षा केंद्रों का संचालन

जिला प्रशासन का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों का संचालन एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सभी विभागों के समन्वय से इसे सुचारु रूप से संपन्न कराने की तैयारी की गई है. परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी.

केंद्रों पर सुव्यवस्थित और सुरक्षित माहौल

इस बीच, परीक्षा केंद्रों के आसपास आवश्यक नियंत्रण भी लागू किए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण माहौल मिल सके. हालांकि प्रशासन का मुख्य जोर केंद्रों के भीतर बेहतर व्यवस्था और परीक्षा संचालन को सुचारु बनाए रखने पर है. रांची में आयोजित यह परीक्षा राज्य के हजारों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे में जिला प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही से बचते हुए सभी केंद्रों पर सुव्यवस्थित और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है, ताकि अभ्यर्थी बिना किसी बाधा के अपनी परीक्षा दे सकें.

परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती

झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है. वहीं अभ्यर्थियों से अपील है कि वे समय से पहले केंद्र पर पहुंचें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके.

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