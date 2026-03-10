पलामू में जन्म लेने वाले बच्चों का डाटा किया जा रहा इकट्ठा, जिले के सरकारी अस्पतालों में 68 प्रतिशत प्रसव
पलामू में जन्म लेने वाले बच्चों का डाटा प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है. जिससे लो बर्थ वेट को कम किया जा सके.
Published : March 10, 2026 at 12:30 PM IST
रिपोर्ट: नीरज कुमार
पलामू: जिले के अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का डाटा पलामू जिला प्रशासन इकट्ठा कर रही है. डाटा इकट्ठा करने के पीछे उद्देश्य है की जन्म लेने वाले बच्चों का स्वास्थ्य के बारे में जानना है. जिससे की बच्चों का स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके. पलामू में निजी अस्पताल पहले जन्म लेने वाले बच्चों की जानकारी जिला प्रशासन के साथ साझा नहीं करते थे. लेकिन अब निजी अस्पताल भी जिला प्रशासन को जन्म लेने वाले बच्चों के डाटा को साझा कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं.
जिले में 68 प्रतिशत सरकारी अस्पतालों में हो रहा है प्रसव
निजी अस्पतालों में होने वाले टीकाकरण की भी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करवाई जा रही है. पिछले कुछ महीनो से पलामू जिला प्रशासन ने सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों का डाटा को इकट्ठा कर रही है. इस दौरान यह जानकारी निकाल कर सामने आई है कि पलामू में 68 प्रतिशत प्रसव सरकारी अस्पतालों में हो रहा है. जबकि 32 प्रतिशत प्रसव निजी अस्पतालों में हो रहा है. यह डाटा अस्पतालों में होने वाले प्रसव से जुड़ा हुआ है.
पलामू डीसी समीरा एस ने बताया कि पहले डिलीवरी परसेंट के रिपोर्ट में पहले अंतर आता था. रिपोर्ट सिर्फ सरकारी अस्पतालों में थे और यह बताया जाता था कि प्राइवेट हॉस्पीटल डाटा नहीं दे रहे हैं. जिसके बाद सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल को निजी अस्पताल के साथ बैठक कर डाटा को कंपाइल करने को कहा गया था. संस्थागत प्रसव के मामले में पलामू प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं.
टीकाकरण में पलामू शत प्रतिशत के करीब
टीकाकरण के मामले में पलामू में आंकड़ा सत प्रतिशत के करीब पहुंच रहा है. पलामू में प्रत्येक महीने 4500 से 4600 बच्चे का जन्म होता है. 2023 में 54654 बच्चों का जन्म हुआ था. पलामू के सदर अस्पताल (मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल) में प्रतिदिन 15 से 20 बच्चों का जन्म होता है. सरकारी अस्पतालों में से प्रसव के आंकड़े सबसे अधिक सदर अस्पताल में ही है.
लो बर्थ वेट खत्म करने के लिए किया जा रहा है डाटा का सर्वे
बच्चों का डाटा का सर्वे इसलिए भी करवाया जा रहा है क्योंकि पलामू में जन्म लेने वाले बच्चों में छह प्रतिशत आंकड़ा लो बर्थ वेट का है. पलामू जिला मुख्यालय से इसकी मॉनीटरिंग कर रही है और इस पर नजर रख रही है. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में पलामू लो बर्थ वेट को खत्म किया जाए. पलामू जिला का चयन आकांक्षी जिला के रूप में हुआ है. जहां महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष काम किया जा रहा है.
पलामू जिला में गर्भवती महिलाएं और किशोरियों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है. साथ ही बच्चों के टीकाकरण की भी मॉनिटरिंग की जा रही है. पलामू में 150 से भी अधिक निजी अस्पताल और नर्सिंग होम है. जिनमें से मात्र 9 आयुष्मान भारत योजना के तहत निबंधित है. जिले में 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 171 स्वास्थ्य केंद्र है. वहीं दो अनुमंडलीय अस्पताल भी है.
