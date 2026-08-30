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रक्षाबंधन कार्यक्रम में उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़, हालात देख प्रशासन के हाथ-पांव फूले, ऐन वक्त पर इवेंट रद्द

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में जितने की परमिशन थी, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ हो गई थी, वहां कोई दुर्घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को समाप्त करा दिया गया. उसके बाद महिलाओं को कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित बाहर निकलवाया गया.

भीड़ बढ़ने की सूचना पर जिलाधिकारी घनश्याम मीना और एसएसपी जेपी सिंह ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. आसपास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. उसके बाद भीड़ और वहां मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए अधिकारियों ने कार्यक्रम को आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी. उसके बाद समाजसेवी सीएस पुष्पेंद्र ने स्वयं महिलाओं से अपील की कि सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम में आगे न रुकें और शांतिपूर्वक अपने-अपने घर लौट जाएं. पुलिस बल की मदद से भीड़ को अलग-अलग हिस्सों में नियंत्रित कर महिलाओं की सुरक्षित निकासी कराई गई.

जानकारी के अनुसार, रक्षाबंधन का कार्यक्रम समाजसेवी सीएस पुष्पेंद्र की ओर से आयोजित कराया गया था, जहां महिलाओं को उपहार वितरित किए जाने की घोषणा की गई थी. इसी के चलते बीघापुर के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गईं. सुबह से ही महिलाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. दोपहर तक स्थिति ऐसी हो गई कि वहां लोगों को नियंत्रित करना मुश्किल होने लगा.

उन्नाव: बीघापुर क्षेत्र में रविवार को आयोजित एक रक्षाबंधन कार्यक्रम में उपहार लेने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. देखते ही देखते कार्यक्रम स्थल पर करीब एक लाख महिलाओं की मौजूदगी से प्रशासन में हड़कंप मच गया. भीड़ के अनियंत्रित होने और भगदड़ की आशंका के चलते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेपी सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे. हालात को देखते हुए कार्यक्रम को तत्काल निरस्त करा दिया.

चंदौली : अखिलेश यादव का ‘चवन्नी-अठन्नी’ वाला बयान बेहद ओछी भाषा - मंत्री दयाशंकर मिश्र

चंदौली के सैयदराजा में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों और अपराध के लिए कोई जगह नहीं है. अगर कोई अपराध हुआ है तो अपराधी चाहे कहीं भी छिपा हो, उसे खोजकर कानून के मुताबिक कड़ी सजा दिलाई जाएगी. ऐसी कार्रवाई होगी कि भविष्य में कोई अपराधी इस तरह का अपराध करने का साहस न कर सके.

चंदौली के सैयदराजा में रक्षाबंधन कार्यक्रम (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, अखिलेश यादव के ‘चवन्नी-अठन्नी’ वाले बयान को आयुष मंत्री ने राजनीति में बेहद ओछी भाषा बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी चौधरी चरण सिंह के परिवार और उनकी राजनीतिक विरासत का अपमान है.उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह से राजनीति का ककहरा सीखा था. ऐसे में चौधरी चरण सिंह के परिवार और उनकी राजनीतिक विरासत का मजाक उड़ाना किसी भी तरह से उचित नहीं है और यह अक्षम्य है.

कांग्रेस की तरफ से लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने का विरोध किए जाने पर मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए तरस रही है. देश में होने वाले हर परिवर्तन और सुधारवादी कदम का कांग्रेस विरोध करती है. इसने तो सेना से लेकर महाकुंभ और अयोध्या में राम मंदिर तक के मुद्दों पर विरोध किया है. इसलिए कांग्रेस नेताओं के बयानों का संज्ञान लेना उचित नहीं है.

बरेली : रक्षाबंधन कार्यक्रम में महिला की मौत, पीड़ित परिवार से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल

बरेली में मेयर के रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर पार्टी का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने बरेली पहुंचा. पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने मृतका के घर जाकर उनके पति भगवान सिंह फौजी से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया. इस दौरान संजय कपूर ने कहा कि कांग्रेस यहां राजनीति करने नहीं, बल्कि मानवता के नाते परिवार का दुख साझा करने आई है.

पीड़ित परिवार से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, संजय कपूर ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि बरेली क्लब मैदान की क्षमता सीमित होने के बावजूद वहां बड़ी संख्या में लोग जुटे. उनके मुताबिक, कार्यक्रम में करीब 20 हजार से अधिक लोगों की मौजूदगी रही, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की थी. उन्होंने कहा कि यदि कार्यक्रम में इतनी भीड़ जुट रही थी तो प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई. भगदड़ के दौरान कई महिलाओं और बच्चों के घायल होने के बावजूद कार्रवाई और मुकदमा दर्ज न होने पर भी उन्होंने सवाल उठाए.

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