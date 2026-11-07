ETV Bharat / state

घाटमपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर; डेढ़ करोड़ की जमीन कराई मुक्त, तालाब पर था कब्जा

घाटमपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : घाटमपुर तहसील क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है. पतारा कस्बे में शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. प्रशासन और राजस्व की टीम ने तीन घंटे तक चली कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. मुक्त कराई गई इस सरकारी जमीन की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है.







घाटमपुर के पतारा कस्बे में स्थित सरकारी तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं की बुरी नजर थी. आरोप है कि तालाब की बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से निजी भूमि के रूप में दर्ज कराकर वहां धड़ल्ले से प्लाॅटिंग की जा रही थी. मामला जब स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में आया तो जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने इसकी त्वरित और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए.