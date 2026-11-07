घाटमपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर; डेढ़ करोड़ की जमीन कराई मुक्त, तालाब पर था कब्जा

घाटमपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर; डेढ़ करोड़ की जमीन कराई मुक्त, तालाब पर था कब्जा
जिलाधिकारी ने बताया कि भूमि को दोबारा सरकारी तालाब के रूप में दर्ज किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:01 PM IST
कानपुर : घाटमपुर तहसील क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है. पतारा कस्बे में शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. प्रशासन और राजस्व की टीम ने तीन घंटे तक चली कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. मुक्त कराई गई इस सरकारी जमीन की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है.
घाटमपुर के पतारा कस्बे में स्थित सरकारी तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं की बुरी नजर थी. आरोप है कि तालाब की बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से निजी भूमि के रूप में दर्ज कराकर वहां धड़ल्ले से प्लाॅटिंग की जा रही थी. मामला जब स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में आया तो जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने इसकी त्वरित और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए.
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जांच के दौरान राजस्व अभिलेखों की पोल खुल गई और यह साबित हो गया कि संबंधित जमीन असल में सरकारी तालाब की ही है. इसके बाद जमीन पर दर्ज सभी फर्जी प्रविष्टियों को निरस्त करने का सख्त न्यायिक आदेश दिया. अदालत के निर्देश के तहत इस भूमि को दोबारा आधिकारिक तौर पर सरकारी तालाब के रूप में दर्ज किया गया.
भारी पुलिस बल के साथ शनिवार दोपहर तहसील प्रशासन की राजस्व टीम मौके पर पहुंची. यहां दो बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया गया. लगातार तीन घंटे तक चली इस कड़ी कार्रवाई के दौरान तालाब की जमीन पर अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया.
प्रशासन ने पूरी जमीन को अवैध कब्जों से पूरी तरह मुक्त कराते हुए उसे सुरक्षित कर लिया है. इस सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से इलाके के भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है.
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