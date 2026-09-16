ETV Bharat / state

महराजगंज में पोखरी की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त

सार्वजनिक उपयोग जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप, पुलिस ने बुलडोजर चलवाया.

महराजगंज में पोखरी की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर
महराजगंज में पोखरी की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 10:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज: जिले में सार्वजनिक और सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है. ताजा मामला फरेंदा तहसील क्षेत्र के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र स्थित सेमरा महाराजा गांव का है. यहां पोखरी की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया.

कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. बताया गया कि गांव में आराजी संख्या 554, रकबा 0.049 हेक्टेयर जमीन राजस्व अभिलेखों में पोखरी के रूप में दर्ज है. आरोप है कि कुछ लोगों ने सार्वजनिक उपयोग की इस जमीन पर अतिक्रमण कर पक्के मकानों का निर्माण करा लिया था.

मामले में राजस्व विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत बेदखली की प्रक्रिया शुरू की गई. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 जून को बेदखली का आदेश पारित किया गया था.

महराजगंज में पोखरी की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर (Video Credit: ETV Bharat)

इसी आदेश का अनुपालन कराने के लिए मंगलवार को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम सेमरा महाराजा गांव पहुंची. टीम ने बुलडोजर की मदद से पोखरी की जमीन पर किए गए पक्के निर्माण को ध्वस्त करा दिया और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान कब्जाधारकों की ओर से कुछ विरोध भी किया गया.

हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाल लिया और किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी. इसके बाद प्रशासन ने पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कराई.

एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई नियमानुसार बेदखली का आदेश पारित होने के बाद की गई है. न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा.

उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है. डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर यूडीए की टीम ने सदर तहसील क्षेत्र के अब्बासपुर में करीब 10 बीघे जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया. कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़क, प्लॉटिंग के लिए किए गए निर्माण और अन्य विकसित किए गए हिस्सों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया

बताया गया कि अब्बासपुर क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के जमीन पर प्लॉट काटकर उसे विकसित किया जा रहा था. इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की ओर से स्थल को चिन्हित किया गया. जांच में प्लॉटिंग के लिए प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति नहीं लिए जाने की बात सामने आने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई: अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी रही. यूडीए सचिव एवं सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह की मौजूदगी में टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कराया. कार्रवाई के दौरान आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई.

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना आवश्यक अनुमति के जमीन पर कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।अधिकारियों के मुताबिक, जिस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, उसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये बताई गई है. करीब 10 बीघे क्षेत्र में की जा रही प्लॉटिंग को कार्रवाई के बाद खाली कराया गया.

यह भी पढ़ें: महराजगंज में डीआरडीए के वरिष्ठ सहायक पर केस, अधिकारियों के नाम पर कमीशन मांगने का है आरोप

यह भी पढ़ें: महराजगंज: सीमावर्ती इलाके में पुलिस का नेटवर्क होगा मजबूत; कोल्हुई में बना नया संचार केंद्र, वायरलेस से सीधे जुड़ेंगे फायर स्टेशन

TAGGED:

POND LAND IN MAHARAJGANJ
BULLDOZER ACTION
BULLDOZER ACTION IN MAHARAJGANJ
MAHARAJGANJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.