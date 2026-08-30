हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र किरठल की 3.50 करोड़ की कृषि जमीन कुर्क, पहले भी हो चुकी कार्रवाई
जेल में बंद धर्मेंद्र के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में करीब 55 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 6:40 PM IST
बागपत: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव निवासी धर्मेंद्र किरठल की करीब 3.50 करोड़ रुपये कीमत की कृषि भूमि को पुलिस-प्रशासन ने कुर्क कर लिया है. रविवार को सीओ बड़ौत के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ किरठल गांव पहुंची और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के आरोप में कुर्की की कार्रवाई की.
बता दें कि धर्मेंद्र किरठल लंबे समय से पुलिस के रडार पर रहा है. जेल में बंद धर्मेंद्र के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में करीब 55 आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं. इनमें हत्या के 15 से अधिक मुकदमों के अलावा लूट, रंगदारी समेत कई गंभीर अपराध शामिल हैं. वर्ष 2021 में एसटीएफ ने उसे देहरादून से गिरफ्तार किया था.
पहले भी कुर्क हो चुकी है करोड़ों की संपत्ति: धर्मेंद्र किरठल के खिलाफ संपत्ति कुर्की की यह पहली कार्रवाई नहीं है. 15 अक्टूबर 2020 को पुलिस-प्रशासन ने उसके किरठल गांव स्थित तीन मकानों और एक ममटी को कुर्क कर सील किया था. उस समय कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 59-60 लाख रुपये आंकी गई थी. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मकानों पर ताले लगाए थे और संपत्ति पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया था.
पुलिस के मुताबिक, उस समय भी संपत्ति को आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति बताते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई थी. अब एक बार फिर प्रशासन ने उसकी करीब 3.50 करोड़ रुपये कीमत की कृषि भूमि को कुर्क कर उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
55 मुकदमों वाला रहा है कुख्यात बदमाश: धर्मेंद्र किरठल के खिलाफ करीब 55 मुकदमे दर्ज होने का रिकॉर्ड सामने आया है. पुराने पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ हत्या के 15 से अधिक मामले दर्ज रहे हैं. इसके अलावा लूट और रंगदारी के मुकदमे भी हैं. पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहला मुकदमा करीब तीन दशक पहले रमाला थाने में दर्ज हुआ था और बाद में उसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड तक बताया गया.
धर्मेंद्र किरठल का आपराधिक इतिहास
- पुलिस रिकॉर्ड में करीब 55 आपराधिक मुकदमे
- हत्या के 15 से अधिक मुकदमे बताए गए
- लूट और रंगदारी समेत कई गंभीर मामले
- वर्ष 2020 में करीब 59-60 लाख की संपत्ति कुर्क
- तीन मकान और एक ममटी पर हुई थी पूर्व में कार्रवाई
- वर्ष 2021 में एसटीएफ ने देहरादून से किया था गिरफ्तार
- अब करीब 3.50 करोड़ की कृषि भूमि कुर्क
यह भी पढ़ें: बागपत में हादसा: चलती ट्रेन के गेट पर पैर लटकाकर बैठना पड़ा भारी, प्लेटफॉर्म से टकराकर दो युवक गंभीर रूप से घायल
यह भी पढ़ें: बागपत में युवक ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी: दिल्ली अस्पताल में मौत, व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा- 'मौत का जिम्मेदार मैं खुद'