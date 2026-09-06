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राजकीय शोक के बीच आर्यन केल्विन का कार्यक्रम, DJ और लाउडस्पीकर पर प्रशासन की रोक

धनबाद में प्रशासन ने कंटेंट क्रिएटर आर्यन केल्विन के इवेंट के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Aryan Kelvin
आर्यन केल्विन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
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धनबाद: झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन के बाद प्रदेश में दो दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है. इस दौरान सार्वजनिक आयोजनों में किसी तरह के उत्सव और तेज ध्वनि वाले उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन अलर्ट है. रविवार को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर आर्यन केल्विन के कार्यक्रम के दौरान भी प्रशासन ने डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी.

कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही धनबाद थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडेय पुलिस टीम के साथ गोल्फ ग्राउंड पहुंचे. उन्होंने आयोजकों को राजकीय शोक के दौरान लागू प्रशासनिक निर्देशों की जानकारी दी. पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि कार्यक्रम में डीजे या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

DJ और लाउडस्पीकर पर प्रशासन की रोक (Etv Bharat)

प्रशासन के निर्देश के बाद आयोजकों ने भी सहयोग की बात कही. आयोजकों के मुताबिक, कार्यक्रम के आयोजन के लिए पहले ही जिला प्रशासन से अनुमति ली गई थी. हालांकि, बाद में राजकीय शोक की घोषणा होने के बाद प्रशासन की ओर से जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनका पूरी तरह पालन किया जा रहा है.

आर्यन केल्विन के कार्यक्रम को लेकर धनबाद के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. गोल्फ ग्राउंड में बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक पहुंचे. खास बात यह रही कि कार्यक्रम में धनबाद के अलावा आसपास के दूसरे जिलों से भी कई युवा पहुंचे थे.

सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाले आर्यन केल्विन की लोकप्रियता का अंदाजा कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भीड़ से लगाया जा सकता है. हजारों की संख्या में युवा अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर को देखने के लिए गोल्फ ग्राउंड पहुंचे.

हालांकि, राज्य में राजकीय शोक के चलते कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह नियंत्रित रहा. प्रशासन ने डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए आयोजकों को सरकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा. आयोजकों ने भी प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करने पर सहमति जताई.

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