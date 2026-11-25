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रांची में प्रशासन का जागरुकता अभियान, अफीम की खेती के खिलाफ प्रचार के लिए आठ वाहन रवाना

अफीम की खेती के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते डीसी, एसएसपी व अन्य अधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राजधानी रांची और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अफीम की अवैध खेती पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने जागरुकता अभियान शुरू किया है. प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ अफीम की अवैध खेती करनेवालों पर कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि ग्रामीणों को इसके कानूनी और सामाजिक दुष्परिणामों से अवगत कराकर इस गतिविधि से दूर रखना भी है. इसके लिए जिले में आठ जागरुकता वाहन उतारे गए हैं, जो गांव-गांव घूमकर लोगों को अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक करेंगे.

बुधवार को मोरहाबादी मैदान से डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से आठ जागरुकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये वाहन जिले के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को अफीम की अवैध खेती, उसके कारोबार और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे. साथ ही ग्रामीणों से अपील करेंगे कि अधिक कमाई की लालच में न तो अफीम की खेती करें और न ही इसके लिए अपनी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को लीज या पट्टे पर दें.

डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रचार-प्रसार वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)

जमीन देने वाले भी नहीं बचेंगे कानूनी कार्रवाई से

प्रशासन की ओर से अभियान के दौरान स्पष्ट किया जाएगा कि अफीम की खेती करना ही नहीं, बल्कि इसके लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराना भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसे मामलों में 20 साल तक की सजा अथवा आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है. रांची डीसी ने बताया की प्रशासन का जोर इस बात पर है कि ग्रामीण किसी भी व्यक्ति के प्रलोभन में आकर अपनी जमीन का इस्तेमाल अफीम की खेती के लिए नहीं होने दें.

नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक करते कलाकार. (फोटो-ईटीवी भारत)

सूचना देने वालों की पहचान रहेगी गोपनीय

अफीम की अवैध खेती की जानकारी जुटाने में आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी. ग्रामीणों से अपील की जाएगी कि आसपास कहीं अफीम की खेती या इससे जुड़ा अवैध कारोबार चल रहा हो तो इसकी सूचना पुलिस को दें. सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पता और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

अफीम से होने वाली कमाई और संपत्ति पर भी नजर

प्रशासन और पुलिस की नजर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगी. अवैध खेती और कारोबार में शामिल लोगों के साथ इस मामले में आरोपितों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जाएगी. खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए जाएंगे. वहीं, अफीम के अवैध कारोबार से अर्जित धन और संपत्तियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अफीम की खरीद-बिक्री और परिवहन में शामिल लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा.