रांची में प्रशासन का जागरुकता अभियान, अफीम की खेती के खिलाफ प्रचार के लिए आठ वाहन रवाना
रांची में अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासन की ओर से जागरुकता अभियान शुरू किया गया है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार
Published : November 25, 2026 at 3:30 PM IST
रांची: राजधानी रांची और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अफीम की अवैध खेती पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने जागरुकता अभियान शुरू किया है. प्रशासन का उद्देश्य सिर्फ अफीम की अवैध खेती करनेवालों पर कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि ग्रामीणों को इसके कानूनी और सामाजिक दुष्परिणामों से अवगत कराकर इस गतिविधि से दूर रखना भी है. इसके लिए जिले में आठ जागरुकता वाहन उतारे गए हैं, जो गांव-गांव घूमकर लोगों को अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक करेंगे.
डीसी, एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी
बुधवार को मोरहाबादी मैदान से डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से आठ जागरुकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये वाहन जिले के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को अफीम की अवैध खेती, उसके कारोबार और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे. साथ ही ग्रामीणों से अपील करेंगे कि अधिक कमाई की लालच में न तो अफीम की खेती करें और न ही इसके लिए अपनी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को लीज या पट्टे पर दें.
जमीन देने वाले भी नहीं बचेंगे कानूनी कार्रवाई से
प्रशासन की ओर से अभियान के दौरान स्पष्ट किया जाएगा कि अफीम की खेती करना ही नहीं, बल्कि इसके लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराना भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसे मामलों में 20 साल तक की सजा अथवा आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है. रांची डीसी ने बताया की प्रशासन का जोर इस बात पर है कि ग्रामीण किसी भी व्यक्ति के प्रलोभन में आकर अपनी जमीन का इस्तेमाल अफीम की खेती के लिए नहीं होने दें.
सूचना देने वालों की पहचान रहेगी गोपनीय
अफीम की अवैध खेती की जानकारी जुटाने में आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी. ग्रामीणों से अपील की जाएगी कि आसपास कहीं अफीम की खेती या इससे जुड़ा अवैध कारोबार चल रहा हो तो इसकी सूचना पुलिस को दें. सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पता और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.
अफीम से होने वाली कमाई और संपत्ति पर भी नजर
प्रशासन और पुलिस की नजर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगी. अवैध खेती और कारोबार में शामिल लोगों के साथ इस मामले में आरोपितों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जाएगी. खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए जाएंगे. वहीं, अफीम के अवैध कारोबार से अर्जित धन और संपत्तियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अफीम की खरीद-बिक्री और परिवहन में शामिल लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा.
अफीम की खेती से जमीन और जल स्रोतों को नुकसान
जागरुकता वाहनों के माध्यम से ग्रामीणों को अफीम की खेती के पर्यावरणीय नुकसान भी बताए जाएंगे. प्रशासन के अनुसार, इससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है और तालाब, नदी व कुएं जैसे जल स्रोतों के दूषित होने का खतरा रहता है. वहीं, अफीम और इससे तैयार नशीले पदार्थों का सेवन युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करता है. इसका असर परिवार से लेकर पूरे समाज पर पड़ता है.
बड़ा अभियान जरूरी
पुलिस-प्रशासन का मानना है कि केवल पुलिस कार्रवाई से अफीम की अवैध खेती पर पूरी तरह अंकुश लगाना संभव नहीं है. इसके लिए ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी और जागरुकता जरूरी है. इसी उद्देश्य से आठ वाहन जिले के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाएंगे. मौके पर ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, डीएसपी मुख्यालय-1 अमर पांडेय और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
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