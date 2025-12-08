ETV Bharat / state

रिम्स डॉक्टर्स क्वार्टर में चला प्रशासन का बुलडोजर, जारी रहेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान!

रांची में रिम्स डॉक्टर्स आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है.

अतिक्रमण हटाओ अभियान (Etv Bharat)
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के डॉक्टर्स आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है. शनिवार को चलाये गए अभियान के बाद कल रविवार होने की वजह से अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलाया गया.

आज सोमवार को फिर एक बार रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रिम्स प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारी पूरी तैयारी के साथ बरियातू थाना के पीछे वाले इलाके में बनें डॉक्टर्स कॉलोनी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. इस दौरान अतिक्रमणकारियों की ओर से अभियान का विरोध भी किया गया लेकिन पुलिस बल के सामने उनकी एक नहीं चली.

रिम्स डॉक्टर्स आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

इस बीच अलग-अलग तीन बनाकर एक लाइन से अतिक्रमण के रिम्स की जमीन पर बनाये गए झोपड़ियों को ढाह दिया गया. इस दौरान करीब आधा दर्जन गुमटियों को भी जेसीबी से उठवा कर ले जाया गया. हाड़ कंपा देनेवाली ठंड के समय में प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है.

कोर्ट के आदेश के आलोक में चल रहा है अभियान

इस बीच बरियातू थाना प्रभारी और डीएसपी मनोज़ कुमार ने फिर दोहराया कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रिम्स परिसर को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराना है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि न सिर्फ रिम्स डॉक्टर्स क्वार्टर बल्कि अन्य जगहों जैसे डीआईजी मैदान, रिम्स-कोकर रोड और अन्य जगहों से भी अतिक्रमण हटाया जाएगा.

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि नोटिस देने के बाद के 72 घंटे शनिवार को ही बीत जाने के बावजूद अभी भी जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया है, उनके पास अभी भी मौका है और खुद डॉक्टर्स क्वार्टर को खाली कर दें. आज जिला प्रशासन द्वारा चलाये गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में तीन जेसीबी, बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस के जवान के साथ कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती थी.

ये है पूरा मामला

झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर वाद संख्या W.P. (PIL) 4736/2018 (ज्योति शर्मा वर्सेस राज्य सरकार एवं अन्य) में 03.12.2025 को पारित न्यायादेश में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को 72 घंटे के अंदर सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दिया था.

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

झारखंड उच्च न्यायालय के दिये आदेश के अनुपालन में सभी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया था. 72 घंटे की अवधि बीते शनिवार को समाप्त होने के बाद रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रांची नगर निगम और रिम्स प्रबंधन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया.

रिम्स डॉक्टर्स आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

अतिक्रमण हटाने के अभियान के लिए नियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा ने उसी दिन कहा था कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा. रविवार को राहत के बाद आज फिर रिम्स को डॉक्टर्स कॉलोनी में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. उन्होंने फिर दोहराया कि जो भी लोग अभी भी रिम्स परिसर या रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण किये बैठे है, वह तत्काल अपना अतिक्रमण हटाया लें.

उन्होंने कहा कि अगर अब भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर वाद संख्या W.P. (PIL) 4736/2018 (ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 03.12.2025 को पारित न्यायादेश तथा सरकार द्वारा झारखण्ड सार्वजनिक भूनि अतिक्रमण अधिनियम, 1958 (अल्थया संबंधित राज्य अधिनियम) के तहत बलपूर्वक अतिक्रमण हटा दिया जायेगा और अतिक्रमण हटाने में होने वाले समस्त व्यय संबंधित अतिक्रमणकारियों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा. इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

RIMS DOCTORS RESIDENTIAL COLONY
ANTI ENCROACHMENT DRIVE IN RIMS
RANCHI
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
ACTION AGAINST ENCROACHMENT

संपादक की पसंद

