रांची नगर निगम चुनावः दागियों को भेजा गया नोटिस, लाइसेंसी हथियार भी हो रहे जमा

रांची नगर निगम चुनाव को पुलिस-प्रशासन रेस है.

administration and police on high alert regarding municipal elections in Ranchi
पुलिस अफसरों को जरूरी निर्देश जारी करते एसएसपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 7, 2026 at 4:41 PM IST

4 Min Read
रांचीः नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में हैं. पूर्व में किसी भी तरह के चुनाव में अशांति फैलाने वाले लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है. साथ ही साथ सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को जल्द से जल्द हथियार थाना या फिर पुलिस लाइन में जमा करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है.

शांतिपूर्ण मतदान करवाना ही प्रमुख लक्ष्य

झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव की तारीख के जैसे-जैसे नजदीक आ रही है पुलिस अपनी तैयारी को और मुकम्मल करते जा रही है. निकाय चुनाव में किसी भी अव्यवस्था, हिंसा या चुनावी प्रक्रिया में बाधा की आशंका को भांपते हुए रांची पुलिस ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इस कड़ी में जेल से छूटे दागी अपराधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जबकि 500 से अधिक संदिग्धों को CrPC की धारा 163 के तहत नोटिस जारी किया गया है.

जेल से छूटे अपराधियों से थाना हाजिरी अनिवार्य

रांची के सिटी एसपी पारस राणा के निर्देश पर सभी डीएसपी और थानेदार जेल से जमानत पर छूटे अपराधियों का सत्यापन कर रहे हैं. इनमें वे लोग शामिल हैं जो आपराधिक घटनाओं में लिप्त होकर जेल जा चुके हैं. इन अपराधियों से हर सप्ताह या 15 दिन में एक बार थाना हाजिरी लगवाई जाएगी. इसका उद्देश्य है कि चुनाव के दौरान ये लोग किसी कानून-व्यवस्था की घटना में शामिल न हों. पुलिस का मानना है कि इससे अपराधियों पर नकेल कसी रहेगी और चुनावी माहौल सुरक्षित बनेगा.

500 से ज्यादा लोगों को धारा 163 नोटिस, SDO के समक्ष बांड भरना जरूरी

रांची पुलिस ने अब तक 500 से अधिक लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 163 के तहत नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस उन व्यक्तियों को दिए गए हैं जिनके खिलाफ पहले विवाद, झगड़े, चुनावी गड़बड़ी या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के रिकॉर्ड दर्ज हैं. नोटिस पाने वालों को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के समक्ष निर्धारित तारीख पर हाजिर होना अनिवार्य है. वहां शांति बनाए रखने के लिए बांड भरना होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि वे चुनाव में कोई अवैध या अशांति वाली गतिविधि न करें.बांड भरने के बाद भी अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें जेल भेजना भी शामिल है.

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स, क्विक रिस्पॉन्स टीम अलर्ट

नगर निकाय चुनाव को देखते हुए रांची के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. मतदान के दिन इन क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. गश्ती दल और क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) को सक्रिय रखा गया है ताकि किसी अप्रिय स्थिति पर तत्काल काबू पाया जा सके. पुलिस की यह रणनीति शहर भर में शांति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

शांतिपूर्ण चुनाव प्राथमिकता, जनता से अपील

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया की शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव उनकी प्राथमिकता है. आम मतदाता बिना दबाव के वोट डाल सकें, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है. पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है. एसएसपी के अनुसार रांची पुलिस निगम चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है.

लाइसेंसी आर्म्स का सत्यापन शुरू

निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए रांची पुलिस अपनी तैयारी में जुटी हुई है. इसी कड़ी में राजधानी में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है. लाइसेंसी हथियारों के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया बनाकर उनका सत्यापन किया जा रहा है. सभी लाइसेंसी हथियार धार को कोई निर्देश दिया गया है कि वे अपने नजदीकी थाना, गन हाउस या फिर पुलिस लाइन में जल्द से जल्द अपने हथियार जमा कर दे. मतगणना संपन्न होने के बाद सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को उनके हथियार वापस किए जाएंगे.

