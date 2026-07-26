Durand Cup 2026: फुटबॉल टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर डीसी और पुलिस की ब्रीफ
फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 के सफल, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है.
Published : July 26, 2026 at 2:55 PM IST
रांची: प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 के सफल, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन के लिए रांची जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. रविवार को मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में प्रतिनियुक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें डीसी और एसएसपी ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और समन्वय को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए.
लापरवाही न करें: पुलिस
डूरंड कप को लेकर रविवार दोपहर रांची डीसी और एसपी के द्वारा सुरक्षा में तैनात जवानों और अफसरों को ब्रीफ किया गया. इस दौरान अधिकारियों से साफ कहा गया कि ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हर अधिकारी को अपने दायित्वों का गंभीरता, संवेदनशीलता और पूर्ण जवाबदेही के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया गया.
डूरंड कप 2026 के सफल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर आज मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में प्रतिनियुक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग आयोजित की गई। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची श्री राकेश रंजन ने… pic.twitter.com/f9jy67d12W— DC Ranchi (@DC_Ranchi) July 26, 2026
रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि डूरंड कप केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि रांची के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेजबानी क्षमता दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, वीआईपी अतिथियों और हजारों दर्शकों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
बिना देर किए जरूरी कार्रवाई करें सुनिश्चित: डीसी
डीसी ने निर्देश दिया कि वे जवान और अफसर अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित समय से पहले पहुंचकर व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करें. यदि किसी प्रकार की समस्या या आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम और वरीय अधिकारियों को देकर बिना विलंब आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.
स्टेडियम के हर हिस्से पर रहेगी विशेष निगरानी
ब्रीफिंग में स्टेडियम परिसर, प्रवेश और निकास द्वार, वीआईपी गैलरी, खिलाड़ियों के आवागमन मार्ग, पार्किंग स्थल और दर्शक दीर्घा को संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं की लगातार निगरानी करने को कहा गया.
दर्शकों के साथ रखें विनम्र व्यवहार
डीसी ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि आम दर्शकों के साथ शालीन और सहयोगात्मक व्यवहार रखें.किसी भी अफवाह, विवाद या अप्रिय स्थिति को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित करने का प्रयास करें तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करें.
एसएसपी बोले- बिना अनुमति ड्यूटी प्वाइंट नहीं छोड़ेंगे अधिकारी
एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को पूरी सतर्कता, अनुशासन और पेशेवर दक्षता के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति अपना ड्यूटी प्वाइंट नहीं छोड़ेगा.
एंट्री से पहले सभी दर्शकों की सुरक्षा जांच अनिवार्य
प्रवेश द्वारों पर हर दर्शक की अनिवार्य सुरक्षा जांच करने और किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को स्टेडियम के भीतर प्रवेश नहीं देने का निर्देश दिया गया है.साथ ही दर्शकों की एंट्री और एग्जिट को व्यवस्थित बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया, ताकि किसी प्रकार की भगदड़ या अव्यवस्था की स्थिति न बने.
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