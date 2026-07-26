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Durand Cup 2026: फुटबॉल टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर डीसी और पुलिस की ब्रीफ

डूरंड कप के सफल आयोजन को लेकर डीसी और पुलिस की ब्रीफिंग ( Etv Bharat )

रांची: प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 के सफल, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन के लिए रांची जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. रविवार को मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में प्रतिनियुक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें डीसी और एसएसपी ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और समन्वय को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए.

लापरवाही न करें: पुलिस

डूरंड कप को लेकर रविवार दोपहर रांची डीसी और एसपी के द्वारा सुरक्षा में तैनात जवानों और अफसरों को ब्रीफ किया गया. इस दौरान अधिकारियों से साफ कहा गया कि ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हर अधिकारी को अपने दायित्वों का गंभीरता, संवेदनशीलता और पूर्ण जवाबदेही के साथ निर्वहन करने का निर्देश दिया गया.

रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि डूरंड कप केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि रांची के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेजबानी क्षमता दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, वीआईपी अतिथियों और हजारों दर्शकों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

बिना देर किए जरूरी कार्रवाई करें सुनिश्चित: डीसी

डीसी ने निर्देश दिया कि वे जवान और अफसर अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर निर्धारित समय से पहले पहुंचकर व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करें. यदि किसी प्रकार की समस्या या आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम और वरीय अधिकारियों को देकर बिना विलंब आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.

स्टेडियम के हर हिस्से पर रहेगी विशेष निगरानी

ब्रीफिंग में स्टेडियम परिसर, प्रवेश और निकास द्वार, वीआईपी गैलरी, खिलाड़ियों के आवागमन मार्ग, पार्किंग स्थल और दर्शक दीर्घा को संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं की लगातार निगरानी करने को कहा गया.