मसूरी टाउनहॉल में अराजकतत्वों ने जमकर की तोड़फोड़, सख्त एक्शन लेने की तैयारी, खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में विंटर कार्निवल के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को लेकर प्रशासन और पालिका सख्त हो गया है. आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. घटना पर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की. घटना के बाद टाउन हॉल और उसके आसपास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है.

मसूरी विंटरलैंड कार्निवल के तहत टाउन हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम उस समय विवादों में आ गया, जब देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने टाउनहॉल परिसर में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. इस घटना को लेकर प्रशासन और नगर पालिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. घटना को लेकर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की.

दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि टाउन हॉल एक महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति है और विंटरलैंड कार्निवल का आयोजन मसूरी की जनता और पर्यटकों के मनोरंजन के उद्देश्य से किया जा रहा है, न कि अराजकता फैलाने के लिए. एसडीएम राहुल आनंद ने कहा कि कार्निवल के दौरान कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात हुए कार्यक्रम के दौरान टाउन हॉल परिसर में अभद्रता के साथ-साथ तोड़फोड़ की गई, जिसका प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है.