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केंदुआडीह भू-धंसान और गैस रिसाव पर मंथन, वैज्ञानिक खुदाई के बाद ही खुलेगी धनबाद-बोकारो सड़क

बैठक में मौजूद प्रशासनिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि ( ईटीवी भारत )