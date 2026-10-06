महिला की मौत के बाद झोलाछाप डॉक्टरों पर एक्शन, तीन क्लीनिक सील
नैनीताल के हल्द्वानी में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तीन अवैध क्लीनिक सील किए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 5:00 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक महिला की मौत के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. गर्दन का दर्द ठीक कराने गई महिला की मौत के मामले के बाद अब अवैध क्लीनिकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. 6 अक्टूबर मंगलवार को संयुक्त टीम ने छापेमारी कर तीन क्लीनिक सील किए. जांच के दौरान संचालक पंजीकरण और जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा सके. प्रशासन ने साफ किया है कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा.
महिला की मौत के बाद अब बनभूलपुरा क्षेत्र में बिना जरूरी दस्तावेजों के संचालित हो रहे क्लीनिक प्रशासन के रडार पर आ गए हैं. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने इलाके में छापेमारी कर तीन क्लीनिकों पर कार्रवाई की. टीम ने क्लीनिक संचालकों से पंजीकरण, लाइसेंस और संचालन से जुड़े जरूरी दस्तावेज मांगे, लेकिन मौके पर संचालक आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके. इसके बाद प्रशासन ने तीनों क्लीनिकों को सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, एसडीएम मोनिका आर्या, एसीएमओ रजत भट्ट, बनभूलपुरा कोतवाली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही.
दरअसल, बनभूलपुरा क्षेत्र में गर्दन के दर्द का इलाज कराने गई एक महिला की मौत के मामले के बाद अवैध तरीके से संचालित हो रहे क्लीनिकों को लेकर सवाल खड़े हुए थे. इसके बाद प्रशासन ने क्षेत्र में ऐसे क्लीनिकों की जांच शुरू की, जहां बिना पंजीकरण या आवश्यक अनुमति के इलाज किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं.
प्रशासन को बनभूलपुरा क्षेत्र में बिना आवश्यक दस्तावेजों के क्लीनिक संचालित किए जाने की शिकायत मिली थी. इसी शिकायत के आधार पर संयुक्त टीम ने जांच की और दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर तीन क्लीनिक सील किए गए.
-एपी वाजपेयी, सिटी मजिस्ट्रेट-
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले क्लीनिकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है. संचालकों को स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण कराने के साथ ही जरूरी लाइसेंस और दस्तावेज रखने होते हैं. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब बनभूलपुरा क्षेत्र में संचालित अन्य क्लीनिक भी जांच के दायरे में आ सकते हैं. अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि बिना अनुमति या मानकों के विपरीत संचालित संस्थानों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
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