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महिला की मौत के बाद झोलाछाप डॉक्टरों पर एक्शन, तीन क्लीनिक सील

महिला की मौत के बाद झोलाछाप डॉक्टरों पर एक्शन ( PHOTO- ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक महिला की मौत के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. गर्दन का दर्द ठीक कराने गई महिला की मौत के मामले के बाद अब अवैध क्लीनिकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. 6 अक्टूबर मंगलवार को संयुक्त टीम ने छापेमारी कर तीन क्लीनिक सील किए. जांच के दौरान संचालक पंजीकरण और जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा सके. प्रशासन ने साफ किया है कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा.