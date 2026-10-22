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उप्र विधान परिषद चुनाव 2026: निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन अलर्ट, 10 मतदान केंद्रों पर कड़ा पहरा

मऊ/हरदोई/मुजफ्फरनगर/फर्रुखाबाद/जालौन: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2026 को लेकर जनपद मऊ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिले में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद है. जनपद में कुल 10 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 5,135 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं.

फर्रुखाबाद में विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर, कुल 11 मतदान केंद्रों पर 30 बूथ बनाए गए हैं. इन सभी बूथों पर मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए 30 पोलिंग पार्टियों को निर्धारित कर भेजा गया है. जिला विकास अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए 25 रिजर्व मतदान कार्मिकों की तैनाती की गई है. आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा, इसके अतिरिक्त रिजर्व कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार निर्धारित मतदान स्थलों तक पहुंचाने के लिए 3 वाहन भी रिजर्व रखे गए हैं.

मुजफ्फरनगर में एमएलसी चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. जिले में कुल 13 मतदान केंद्रों पर 56 बूथ बनाए गए हैं, जहां 16,967 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 13,741 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 3,225 मतदाता शामिल हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. तो वही स्नातक एमएलसी सीट पर 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की. उन्होंने केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, प्रवेश एवं निकास मार्गों और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया.

हरदोई में 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले विधान परिषद के मतदान से ठीक पहले गुरूवार को जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने क्षेत्र पंचायत कार्यालय माधौगंज तथा राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई स्थित मतदान केंद्रों एवं स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया.

औरैया में एमएलसी चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं. गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, मतदान कर्मियों और पुलिस बल को विस्तृत ब्रीफिंग दी. इस दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए.

मतदाता सूची में अशुद्धी के बाद भी मताधिकार की अनुमति दी जाएगी:

जालौन के मतदान केंद्र वाले शासकीय भवनों में शुक्रवार को अवकाश रहेगा, जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश जारी कर, बताया कि कौन वोट डाल सकता है, किस प्रमाण पत्र की जरूरत है, जिलाधिकारी ने बताया कि यदि कोई मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचता है और पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी को मतदाता सूची में उसके विवरण में लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी अशुद्धियां दिखाई देती हैं, तो ऐसी स्थिति में मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी. यदि मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अथवा मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ही मतदाता है, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो ऐसी लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियों को नज़रअंदाज़ करते हुए उसे मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी.

गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2026 (Photo Credit: ETV Bharat)

जनपद के सभी 10 मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए चार जोनल मजिस्ट्रेट, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 11 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है. इसके साथ ही मतदान कार्मिकों को भी जिम्मेदारियां सौंप दी गई है, ताकि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न हो सके.

निर्वाचन की तैयारियों के तहत 22 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय से सभी 10 पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री उपलब्ध कराई गई. आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के बाद सभी पोलिंग पार्टियां अपने-अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं. जिसके बाद, प्रशासन ने मतदान से संबंधित तैयारियां पूरी करने का दावा किया है.



मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम:

पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि विधान परिषद निर्वाचन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए तमाम मतदान केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अलावा, प्रत्येक मतदान केंद्र पर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिलाधिकारी और उनकी ओर से लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है. मोबाइल टीमें भी क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी, ताकि मतदान के दौरान किसी भी समस्या की जानकारी तत्काल मिल सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके. प्रशासन का उद्देश्य है कि मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण हो.



महिला सुरक्षा पर भी विशेष जोर:

मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ ही महिला सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. पुलिस और प्रशासन की टीमें मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहेंगी.



यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क:

मतदान के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है. हालांकि, मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाले संपर्क मार्गों पर किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो, इसका भी ध्यान रखा गया है. स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं.

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