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नेपाल में बाढ़ की त्रासदी को लेकर साहिबगंज प्रशासन अलर्ट, गंगा खतरे के निशान के पार

नेपाल में बाढ़ को देखते हुए साहिबगंज प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है.

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गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2026 at 10:40 AM IST

2 Min Read
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साहिबगंज: नेपाल में आई बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए बिहार और झारखंड सरकार अलर्ट मोड में है. झारखंड के इकलौता जिला साहिबगंज भी बाढ़ की चपेट में है. गंगा नदी की सहायक नदिया गंडक और कोसी में पानी प्रवेश करने लगा है, जिससे गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद है.

इस बीच जिला प्रशासन लगातार दियारा क्षेत्र का दौरा कर रही है. साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थान पर लौटने की अपील कर रही है. जिला प्रशासन द्वारा मवेशी और लोगों के ठहरने के लिए सेंटर बनाए गए हैं. इन सभी स्थानों पर खाने-पीने और दवा की भी सुविधा उपलब्ध की गई है.

ग्रामीण और एसडीओ का बयान (Etv Bharat)

सदर प्रखंड के कारगिल दियारा में गंगा कटाव जारी हो गया है. दर्जनों घर गंगा की गोद में समा गया है. दियारा क्षेत्र जलमग्न होने लगा है. कई लोग सुरक्षित स्थान पर पलायन करने लगे हैं.

गुरुवार को गंगा नदी खतरे के निशान 27.25 मीटर से 58 सेमी उपर से बह रही है. यानी सुबह छह बजे गंगा का जलस्तर 27.85 मीटर पर पहुंच चुका है. हांलाकि गंगा नदी के रफ्तार में थोड़ी कमी आयी है, लेकिन नेपाल का पानी बिहार की तरफ बढ़ रहा है और गंगा में पानी आने से साहिबंगज में इसका असर दिख सकता है. साथ ही यहां से सटे बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भी असर दिख सकता है.

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नाव पर सवार होकर जाते ग्रामीण (Etv Bharat)

जिला प्रशासन ने लोगों से की अपील

जिला प्रशासन संभावित बाढ़ व प्रलय से जान माल की क्षति न हो, इस दिशा में दियारा क्षेत्र में माइकिंग कर लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थान पर लौट जाए. सदर एसडीओ अमर जान आइंद ने बताया कि माइकिंग के जरिए लोगों से सुरक्षित जगहों पर लौटने की अपील की जा रही है. प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों के ठहरने के लिए सेंटर बनाए गए हैं.

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ग्रामीणों से बात करते एसडीओ (Etv Bharat)

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