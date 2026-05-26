ETV Bharat / state

संभल में बकरीद से पहले पुलिस-प्रशासन का फ्लैग मार्च; सार्वजनिक जगह पर नमाज न पढ़ने की अपील

संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई और DM ने कई थानों की पुलिस फोर्स व PAC जवानों के साथ संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया.

संभल में बकरीद से पहले पुलिस-प्रशासन का फ्लैग मार्च.
संभल में बकरीद से पहले पुलिस-प्रशासन का फ्लैग मार्च. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 2:03 PM IST

|

Updated : May 26, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल: बकरीद के त्योहार को लेकर डीएम और एसपी ने पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया. इस दौरान विवादित धार्मिक स्थलों और शहर के मुख्य मार्गों पर सुरक्षा का जायजा लिया गया.

प्रशासन ने साफ किया कि ईद के दिन निर्धारित स्थानों पर ही नमाज अदा की जाएगी. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी. साथ ही लाउडस्पीकर नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा. शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई और DM ने कई थानों की पुलिस फोर्स व PAC जवानों के साथ संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया. इस दौरान विवादित धार्मिक स्थल श्रीहरिहर मंदिर और शाही जामा मस्जिद क्षेत्र का जायजा लिया गया. अधिकारियों ने शहर के मुख्य चौराहों पर पहुंचकर सुरक्षा की जानकारी ली. लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई.

जिलाधिकारी ने बताया कि ईद के मौके पर 728 स्थानों पर नमाज अदा की जाएगी. इनमें करीब 107 ईदगाह शामिल हैं. ईद के त्योहार को लेकर एसपी और डीएम ने लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा न करे. इसे लेकर मोहल्ला स्तर पर पीस कमेटी की बैठकें भी की जा चुकी हैं और सभी लोगों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी. यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने या शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं.

SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि चंद्र दर्शन के अनुसार बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा. त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन और डीएम द्वारा लगातार फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया गया है. लोगों के साथ वार्ता भी की गई है. उन्होंने बताया कि 728 स्थानों पर नमाज अदा की जाएगी. कुल मिलाकर 835 स्थानों पर नमाज पढ़ी जाएगी. सभी स्थानों पर पुलिस ड्यूटी भी लगा दी गई है.

SP ने कहा कि नमाज समय से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज न पढ़ी जाए, इसे लेकर पीस कमेटी की बैठकें और मोहल्ला स्तर पर संवाद भी किया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि पीस कमेटी के सदस्य प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों और लाउडस्पीकर संबंधी नियमों का पालन करेंगे.

उन्होंने कहा कि कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही की जाए और किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी न की जाए. नगर पालिका को निर्देश दिए गए हैं कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों को समय पर उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. इसके लिए संबंधित कर्मचारियों और वार्ड स्तर के मोबाइल नंबर पार्षदों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: मेरठ की पायलट अनुपम ने एयरफोर्स में बहादुरी से गुजारे 12 साल, लेह-सियाचन की चोटियां कई बार की पार, गणतंत्र दिवस परेड में चार बार किया लीड

Last Updated : May 26, 2026 at 2:09 PM IST

TAGGED:

SAMBHAL POLICE ADMINISTRATION NEWS
ADMINISTRATION ALERT IN SAMBHAL
BAKRID FESTIVAL IN SAMBHAL
SAMBHAL SECURITY ARRANGEMENTS
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.