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संभल में बकरीद से पहले पुलिस-प्रशासन का फ्लैग मार्च; सार्वजनिक जगह पर नमाज न पढ़ने की अपील

संभल में बकरीद से पहले पुलिस-प्रशासन का फ्लैग मार्च. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: बकरीद के त्योहार को लेकर डीएम और एसपी ने पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया. इस दौरान विवादित धार्मिक स्थलों और शहर के मुख्य मार्गों पर सुरक्षा का जायजा लिया गया. प्रशासन ने साफ किया कि ईद के दिन निर्धारित स्थानों पर ही नमाज अदा की जाएगी. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी. साथ ही लाउडस्पीकर नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा. शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई और DM ने कई थानों की पुलिस फोर्स व PAC जवानों के साथ संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया. इस दौरान विवादित धार्मिक स्थल श्रीहरिहर मंदिर और शाही जामा मस्जिद क्षेत्र का जायजा लिया गया. अधिकारियों ने शहर के मुख्य चौराहों पर पहुंचकर सुरक्षा की जानकारी ली. लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई. जिलाधिकारी ने बताया कि ईद के मौके पर 728 स्थानों पर नमाज अदा की जाएगी. इनमें करीब 107 ईदगाह शामिल हैं. ईद के त्योहार को लेकर एसपी और डीएम ने लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा न करे. इसे लेकर मोहल्ला स्तर पर पीस कमेटी की बैठकें भी की जा चुकी हैं और सभी लोगों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.