उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रांची दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ट्रैफिक प्लान भी तैयार
रांची जिला प्रशासन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे को लेकर अलर्ट है. 28 मार्च को उपराष्ट्रपति रांची आएंगे.
Published : March 25, 2026 at 5:03 PM IST
रांचीः उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 28 मार्च को रांची दौरे पर रहेंगे. अपने इस एक दिवसीय दौरे के दौरान वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) रांची के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उपराष्ट्रपति उसी दिन शाम को दिल्ली लौट जाएंगे.
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उपराष्ट्रपति 28 मार्च की सुबह करीब 10 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से वह हेलिकॉप्टर के माध्यम से खूंटी जिले के उलिहातू जाएंगे, जहां वह भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. उलिहातू से लौटने के बाद वह लोकभवन जाएंगे, जहां उनके लिए दोपहर भोजन की व्यवस्था की गई है. इसके बाद वह IIM रांची पहुंचकर दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और छात्र-छात्राओं को संबोधित करेंगे.
मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की
उपराष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. दौरे की तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है. मुख्य सचिव स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कोई चूक न हो.
इसी क्रम में 25 मार्च को मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया. वहीं 26 मार्च को राजभवन से एयरपोर्ट तक के रूट पर काफिले की रिहर्सल भी की जाएगी, ताकि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है. एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी बैठक कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है. उपराष्ट्रपति की सुरक्षा और उनकी गतिविधियों को लेकर विस्तृत प्लान तैयार किया गया है.
प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का दौरा पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो. वहीं IIM रांची में होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर भी संस्थान स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और गणमान्य लोग शामिल होंगे. उपराष्ट्रपति का यह दौरा न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना राज्य के लिए विशेष महत्व रखता है.
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