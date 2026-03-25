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उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रांची दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ट्रैफिक प्लान भी तैयार

अधिकारियों संग उपराष्ट्रपति कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते डीसी मंजूनाथ भजंत्री. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 28 मार्च को रांची दौरे पर रहेंगे. अपने इस एक दिवसीय दौरे के दौरान वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) रांची के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उपराष्ट्रपति उसी दिन शाम को दिल्ली लौट जाएंगे.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उपराष्ट्रपति 28 मार्च की सुबह करीब 10 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से वह हेलिकॉप्टर के माध्यम से खूंटी जिले के उलिहातू जाएंगे, जहां वह भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. उलिहातू से लौटने के बाद वह लोकभवन जाएंगे, जहां उनके लिए दोपहर भोजन की व्यवस्था की गई है. इसके बाद वह IIM रांची पहुंचकर दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और छात्र-छात्राओं को संबोधित करेंगे.

जानकारी देते डीसी मंजूनाथ भजंत्री. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की

उपराष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. दौरे की तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है. मुख्य सचिव स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कोई चूक न हो.

इसी क्रम में 25 मार्च को मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया. वहीं 26 मार्च को राजभवन से एयरपोर्ट तक के रूट पर काफिले की रिहर्सल भी की जाएगी, ताकि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो.