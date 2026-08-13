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गिरिडीह के बंद माइंस में चल रहा था अवैध खनन, विस्फोट की थी तैयारी तभी हो गई कार्रवाई!

गांडेय,गिरिडीह: जिाल में बेंगाबाद थाना अंतर्गत साठीबाद के बंद पड़े माइंस में चोरी-छिपे हो रहे कथित अवैध खनन की सूचना पर गुरुवार को प्रशासन ने अचानक धावा बोल दिया.

टीम के पहुंचने की भनक लगते ही माइंस में मौजूद लोग मौके से फरार हो गए. प्रशासन ने खनन स्थल से पोकलेन, ट्रैक्टर, विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले तार (कोडक्स वायर) समेत कई सामान अपने कब्जे में लिए हैं. इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव के निर्देश पर गिरिडीह एसडीएम धीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई. टीम में खान उपनिरीक्षक विश्वनाथ उरांव, बेंगाबाद सीओ सफी आलम, बीडीओ सुनील कुमार मुर्मू, थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह और एसआई जगन्नाथ पान शामिल रहे. गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम दोपहर में अचानक साठीबाद माइंस पहुंची और खनन स्थल की जांच शुरू की.

बताया जा रहा है कि टीम ने खदान के अंदर से एक पोकलेन और एक ट्रैक्टर जब्त किया. वहीं खदान के ऊपर बंद अवस्था में खड़े दूसरे पोकलेन और अन्य ट्रैक्टर को भी कब्जे में लिया गया. जांच के दौरान विस्फोट में इस्तेमाल किए जाने वाले तार सहित अन्य सामग्री भी मिलने की बात सामने आई है. हालांकि, छापेमारी में कुल कितने वाहन और अन्य सामान जब्त किए गए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. प्रशासन की ओर से जब्ती सूची तैयार की जा रही है.

पहले भी हो चुकी है जांच, दर्ज हुए थे मामले

जानकारी के अनुसार साठीबाद का माइंस पहले से बंद था. इसके बावजूद वहां चोरी-छिपे पत्थर खनन किए जाने की सूचना प्रशासन को मिल रही थी. इससे पहले खान विभाग की टीम दो बार माइंस की जांच कर चुकी है. पहली जांच के दौरान खनन करते किसी व्यक्ति के नहीं मिलने पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. वहीं दूसरी बार माइंस संचालन के आरोप में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी.