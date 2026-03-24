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दुमका में अवैध कोयला खदानों पर चला प्रशासन का 'हथौड़ा', कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप

दुमका में अवैध कोयला खदानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है.

JCB action against illegal coal mines
कार्रवाई के दौरान जेसीबी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 6:56 PM IST

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दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के हीरापुर चितराकुंडी इलाके में संचालित कोयला खदानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. प्रशासन की इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप है.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई डोजरिंग की कार्रवाई

दरअसल, प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि हीरापुर चितराकुंडी में अवैध रूप से कई जगह कोयला का उत्खनन किया जा रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद शिकारीपाड़ा अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. जिसमें खनन निरीक्षक गौरव कुमार और मनजीत दुबे के साथ स्थानीय थाना प्रभारी अमित लकड़ा और वनपाल तारिणी मंडल मौजूद थे. इसके साथ में किसी अनहोनी से निपटने के लिए भारी संख्या में महिला और पुरुष बल को भी शामिल किया गया.

कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप

टीम द्वारा दो जेसीबी के माध्यम से तीन वैसे अवैध कोयला खदानों, जो वर्तमान में संचालित हो रहे थे, उसकी डोजरिंग की गई. इसके साथ ही दो पुराने खदानों को भी ध्वस्त किया गया. प्रशासन की इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया.

उपायुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. इससे पहले बादलपाड़ा के इलाके में भी कोयला खदानों को स्थाई रूप से बंद कराया गया था. अब यहां पर यह कठोर कार्रवाई की गई है. अगर इस तरह की कोई सूचना आगे भी आती है तो डोजरिंग का कार्य जारी रहेगा: कपिल देव ठाकुर, अंचलाधिकारी

स्पेशल ड्राइव की आवश्यकता

भले ही प्रशासन द्बारा पिछले कई महीनों से लगातार अवैध कोयला खदानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है लेकिन यह अवैध कारोबारी इतने शातिर होते हैं कि वे जगह बदलकर दोबारा से इस धंधे में जुट जाते हैं. अवैध उत्खनन करने वाले माफिया इतने संगठित होते हैं कि कभी कभी ये प्रशासन की टीम का विरोध करना शुरू कर देते हैं. ऐसे में प्रशासन को एक स्पेशल ड्राइव चलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

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