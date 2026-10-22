21 साल बाद फिर उजड़ने का डर, धनबाद के बारामुड़ी के 200 परिवारों के सामने विस्थापन का संकट
धनबाद के बारामुड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. वहीं इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : October 22, 2026 at 4:27 PM IST
धनबाद:शहर के बारामुड़ी खटाल में रहने वाले करीब 200 परिवारों के सामने एक बार फिर विस्थापन का संकट खड़ा हो गया है. इन परिवारों का दावा है कि वर्ष 2005 में तत्कालीन उपायुक्त डॉ. बीला राजेश के निर्देश पर उन्हें यहां बसाया गया था. तब से ये परिवार यहां पशुपालन कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन ने करीब 15 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जमीन की नापी के साथ अतिक्रमण वाले हिस्सों को चिह्नित किया जा रहा है. इस कार्रवाई से यहां रहने वाले परिवारों की चिंता बढ़ गई है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2005 में उन्हें बेकारबांध से हटाकर बारामुड़ी में बसाया गया था. तब से वे यहां घर बनाकर रह रहे हैं और पशुपालन कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. अब 21 वर्षों बाद एक बार फिर हटाए जाने की आशंका से उनके सामने घर और रोजगार दोनों बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है. लोगों का सवाल है कि जब उन्हें यहां से हटाना ही था, तो फिर यहां बसाया क्यों गया था? उनका कहना है कि बार-बार एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने से उनके बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होगा.
2005 में लोगों को बारामुड़ी में किया गया था शिफ्ट
स्थानीय लोगों के मुताबिक, वर्ष 2005 में भी उन्हें अपनी जगह के लिए संघर्ष करना पड़ा था. कुछ लोगों ने उस दौरान पुलिस के साथ टकराव और मारपीट की घटना का भी जिक्र किया. अब दोबारा प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होने से पुराने अनुभव फिर ताजा हो गए हैं. हालांकि, कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं. वहीं, कई परिवार चाहते हैं कि उन्हें वर्तमान जगह पर ही रहने दिया जाए, ताकि उनका कारोबार और परिवार की आजीविका प्रभावित न हो.
अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाईः सीओ
इधर, धनबाद अंचल प्रशासन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई तेज कर दी है. अंचल अधिकारी रामप्रवेश कुमार के मुताबिक, बारामुड़ी में करीब 200 घर सरकारी जमीन पर बने हुए हैं. करीब 20 एकड़ जमीन सरकारी है. इस जमीन की नापी कर अतिक्रमण वाले हिस्सों को चिह्नित किया जा रहा है. इसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा. अंचल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2005 में इन परिवारों को स्थायी रूप से बसाए जाने का कोई आदेश उनके संज्ञान में नहीं है. उनके अनुसार, उस समय परिवारों को अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया गया था. दस्तावेजों और जवाब की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन की कार्रवाई केवल बारामुड़ी तक सीमित नहीं रहेगी. अंचल अधिकारी के मुताबिक, पंपू तालाब के आसपास बसे करीब 600 घरों को भी हटाने की योजना है. इसके अलावा लोको तालाब और राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारों पर सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को भी चिह्नित किया जाएगा.
प्रभावित लोग उपायुक्त से लगाएंगे गुहार
वहीं, बारामुड़ी के प्रभावित परिवारों ने उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्या रखने का निर्णय लिया है. उनकी मांग है कि यदि प्रशासन जमीन खाली कराता है, तो उनके लिए स्थायी पुनर्वास के साथ पशुओं को रखने और दूध का कारोबार जारी रखने की व्यवस्था भी की जाए. अब देखना होगा कि प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या होती है और इन परिवारों के पुनर्वास को लेकर क्या पहल की जाती है.
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