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रांची में अवैध गैस कारोबार पर प्रशासन की कार्रवाई, छापेमारी में सिलेंडर और रिफिलिंग मशीन बरामद

अवैध गैस कारोबार पर प्रशासन की कार्रवाई ( Etv bharat )

रांची: राजधानी रांची में एलपीजी की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने अवैध गैस कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी कड़ी में प्रशासन की टीम ने एदलहातु क्षेत्र में एक मकान में छापेमारी कर घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण तथा रिफिलिंग के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है.

संबंधित स्थल पर छापा

यह कार्रवाई देर रात 24 मार्च 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर की गई. सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम ने रात करीब 8:55 बजे संबंधित स्थल पर छापा मारा. जांच के दौरान पाया गया कि मकान किराए पर लिया गया था और वहां घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकालकर छोटे एवं व्यावसायिक सिलेंडर में अवैध रूप से भरी जा रही थी, जिसे बाद में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था.

गैस मापने के लिए डिजिटल वेट मशीन बरामद

छापेमारी के दौरान मौके से कुल 3 भरे हुए और 2 खाली 14.2 किग्रा गैस सिलिंडर, 5 किग्रा का एक छोटा सिलिंडर, 19.2 किग्रा के दो व्यावसायिक सिलेंडर के अलावा गैस रिफिलिंग मशीन, रेगुलेटर, पाइप और गैस मापने के लिए डिजिटल वेट मशीन बरामद की गई.

गैस भंडारण, रिफिलिंग और कालाबाजारी पर सख्ती

जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर ही सभी बरामद सामग्री की विस्तृत जब्ती सूची तैयार की और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सिलेंडर एवं उपकरणों को संबंधित गैस एजेंसियों को सौंप दिया. मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले में अवैध गैस भंडारण, रिफिलिंग और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

एलपीजी सिलेंडर की कमी की शिकायत