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रांची में अवैध गैस कारोबार पर प्रशासन की कार्रवाई, छापेमारी में सिलेंडर और रिफिलिंग मशीन बरामद

रांची में जिला प्रशासन ने एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की है.

Illegal Gas Business
अवैध गैस कारोबार पर प्रशासन की कार्रवाई (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 25, 2026 at 5:10 PM IST

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रांची: राजधानी रांची में एलपीजी की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने अवैध गैस कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी कड़ी में प्रशासन की टीम ने एदलहातु क्षेत्र में एक मकान में छापेमारी कर घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण तथा रिफिलिंग के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है.

संबंधित स्थल पर छापा

यह कार्रवाई देर रात 24 मार्च 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर की गई. सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम ने रात करीब 8:55 बजे संबंधित स्थल पर छापा मारा. जांच के दौरान पाया गया कि मकान किराए पर लिया गया था और वहां घरेलू गैस सिलेंडर से गैस निकालकर छोटे एवं व्यावसायिक सिलेंडर में अवैध रूप से भरी जा रही थी, जिसे बाद में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था.

गैस मापने के लिए डिजिटल वेट मशीन बरामद

छापेमारी के दौरान मौके से कुल 3 भरे हुए और 2 खाली 14.2 किग्रा गैस सिलिंडर, 5 किग्रा का एक छोटा सिलिंडर, 19.2 किग्रा के दो व्यावसायिक सिलेंडर के अलावा गैस रिफिलिंग मशीन, रेगुलेटर, पाइप और गैस मापने के लिए डिजिटल वेट मशीन बरामद की गई.

गैस भंडारण, रिफिलिंग और कालाबाजारी पर सख्ती

जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर ही सभी बरामद सामग्री की विस्तृत जब्ती सूची तैयार की और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सिलेंडर एवं उपकरणों को संबंधित गैस एजेंसियों को सौंप दिया. मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले में अवैध गैस भंडारण, रिफिलिंग और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

एलपीजी सिलेंडर की कमी की शिकायत

उन्होंने कहा कि गैस जैसी आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें संलिप्त लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. प्रशासन के अनुसार, रांची जिले में हाल के दिनों में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कमी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है और विभिन्न इलाकों में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

कालाबाजारी की सूचना प्रशासन को दें

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है. अधिकारियों ने कहा है कि यदि कहीं भी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या रिफिलिंग की सूचना मिले तो तुरंत जिला प्रशासन या संबंधित थाना को सूचित करें. इसके अलावा जन शिकायत के लिए ‘अबुआ साथी’ व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया गया है, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

अवैध गैस कारोबार पर लगाम

यह कार्रवाई न केवल अवैध गैस कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि आम उपभोक्ताओं को राहत दिलाने और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.

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