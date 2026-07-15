धर्मवीर जाटव मौत मामला: प्रशासन ने मानी मांगें, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम, आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे पर बनी सहमति
सांसद संजना जाटव ने कहा कि अब प्रशासन को इन तीनों मांगों पर समयबद्ध रूप से अमल करना चाहिए.
Published : July 15, 2026 at 7:55 PM IST
भरतपुर/डीग: राजस्थान में डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव चौकीपुरा निवासी धर्मवीर जाटव की कथित मारपीट के बाद उपचार के दौरान हुई मौत के मामले में बुधवार को धरने पर बैठे परिजनों की प्रशासन ने मांगें मान ली है. मामले को लेकर पीड़ित परिवार के विरोध और सांसद संजना जाटव के मौके पर डटे रहने के बाद प्रशासन ने परिवार की तीनों प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली.
प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने, पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा देने तथा मामले में नामजद सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर सहमति जताई. इसके बाद पीड़ित परिवार की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.
सांसद जाटव ने कहा कि जब तक पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कर दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक वह पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी. सांसद ने बताया कि पीड़ित परिवार ने प्रशासन के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी थीं. पहली, धर्मवीर जाटव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाए. दूसरी, परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए. तीसरी, घटना में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए. प्रशासन ने तीनों मांगों पर सहमति जता दी है.
प्रशासन की स्वीकृति के बाद पीड़ित परिवार की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. सांसद संजना जाटव भी अस्पताल में मौजूद रहीं और उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक वह पीड़ित परिवार के साथ रहेंगी.
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उन्होंने कहा कि प्रशासन ने परिवार की मांगों को स्वीकार किया है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन पर समयबद्ध अमल करने की है. उन्होंने अपेक्षा जताई कि पीड़ित परिवार को जल्द आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा और सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर निष्पक्ष एवं कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक वह पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी.
मारपीट से हो गई गई थी मौत: कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव चौकीपुरा निवासी धर्मवीर जाटव के साथ कथित रूप से अमानवीय मारपीट की गई थी. गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने निष्पक्ष जांच, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम, आर्थिक सहायता और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध जताया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद संजना जाटव बुधवार को पीड़ित परिवार के बीच पहुंचीं और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की. वार्ता के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवार की तीनों मांगें मान ली है.