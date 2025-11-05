"पुलिस ऑफिसर को तत्काल गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें"; डकैती-हत्या के मामले में ADJ ने फिरोजाबाद SP को दिए आदेश
मामला 2019 का राज्य बनाम रामनरेश उर्फ खूनी का है, जिसमें टूंडला थानाध्यक्ष रहे अंजीश कुमार की गवाही लंबित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 10:05 AM IST
आगरा: ताजनगरी आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र में 6 साल पहले डकैती और हत्या की घटना हुई थी. इस मामले में गवाही देने तत्कालीन विवेचक और थानाध्यक्ष टूंडला अंजीश कुमार कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. इस पर अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने अंजीश कुमार के बार-बार गवाही देने नहीं आने पर सख्ती दिखाई है.
अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने एसपी को आदेश दिए हैं कि 7 नवंबर को अंजीश कुमार को अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर करें.
मामला 2019 का राज्य बनाम रामनरेश उर्फ खूनी का है. जिसमें टूंडला थानाध्यक्ष रहे अंजीश कुमार की गवाही लंबित है. इस मामले में 22 तारीखें होने के बाद भी अंजीश कुमार गवाही देने के लिए नहीं आए है. कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने और पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को पत्र भी भेजे. इसके बाद भी अंजीश कुमार गवाही देने के लिए हाजिर नहीं हुए. जिस पर अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने अब सख्त आदेश दिए हैं.
अपर जिला जज महेंद्र कुमार ने इस मामले में एसपी को एक आदेश जारी किया है. जिसमें आदेश दिया है कि यदि अंजीश कुमार को कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया तो पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें. क्योंकि, अंजीश कुमार इस मुकदमे के विवेचक थे. उनकी गवाही से मामला लंबित है. इसलिए, उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर कराएं.
