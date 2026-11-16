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आदिवासी या वनवासी, कौन है जंगल का असली निवासी?

रायपुर. पीढ़ियों से जंगलों में रहने वाले समुदायों की पहचान को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है. सवाल है कि इन्हें आदिवासी कहा जाए या वनवासी, कांग्रेस आदिवासी शब्द के इस्तेमाल पर जोर देती है, जबकि बीजेपी के वैचारिक और राजनीतिक विमर्श में वनवासी शब्द का इस्तेमाल होता रहा है. हालांकि बीजेपी जनजाति शब्द को भी प्रमुखता देती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आदिवासी और वनवासी सिर्फ दो अलग-अलग संबोधन हैं या फिर इनके पीछे समाज की मूल पहचान, इतिहास, अधिकार और राजनीति से जुड़ा बड़ा सवाल छिपा है, इस बहस में सर्व आदिवासी समाज से लेकर कांग्रेस, बीजेपी और इतिहासकार तक अपनी-अपनी दलीलें दे रहे हैं. यह खास रिपोर्ट

आदिवासी और वनवासी शब्दों को लेकर छिड़ी बहस पर सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे ने अपनी बात रखी है. उनका कहना है कि वनवासी शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जा सकता है, जो जंगलों में रहते हैं. इसमें केवल आदिवासी ही नहीं, बल्कि दूसरे समाज के लोग भी शामिल हो सकते हैं. लेकिन आदिवासी एक जन्मजात पहचान है. इसे बनाया नहीं जाता, बल्कि आदिवासी समुदाय अपनी ऐतिहासिक और मूल निवासी पहचान के साथ पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं. रावटे के मुताबिक, आदिवासी और वनवासी को एक ही अर्थ में देखना सही नहीं है, क्योंकि दोनों शब्दों के पीछे अलग-अलग सामाजिक संदर्भ हैं.

बघेल ने कहा कि बीजेपी हमेशा अपने शब्द और विचार बदलती रहती है. पहले हिंदू-हिंदू की बात होती थी, फिर सनातन की बात होने लगी और अब वनवासी से जनजाति शब्द की ओर बढ़ रहे हैं. भूपेश बघेल ने इसे बीजेपी की लगातार बदलती राजनीतिक शब्दावली बताते हुए तंज कसा और कहा कि इसकी मुख्य वजह उनके पास दिमाग नहीं होना है.

आदिवासी और वनवासी शब्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ही सवालों के घेरे में लेते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि वे आदिवासी हैं या वनवासी. भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय आदिवासी तो नहीं हैं.

बीएस रावटे ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर भी आदिवासी समाज और उसकी परंपराओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समाज को बधाई नहीं दी जाती. लेकिन छठ पूजा के अवसर पर तालाबों की सफाई कराई जा रही है. जबकि आदिवासी समाज के पारंपरिक त्योहार गौरी-गौरा के दौरान तालाबों की सफाई पर वैसा ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर बिहारी मुख्यमंत्री जैसी टिप्पणी भी की और आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी समाज की भावनाओं और परंपराओं को प्राथमिकता नहीं दे रही है.

आदिवासी और वनवासी शब्दों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही बहस पर बीएस रावटे ने राजनीतिक दलों को भी घेरा. उनका आरोप है कि दोनों ही पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे और वोट प्रतिशत को ध्यान में रखकर इन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं. रावटे का कहना है कि कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी के प्रभाव में आदिवासी समाज उससे दूर जा रहा है, इसलिए वह आदिवासी शब्द को लेकर सवाल उठाती है. वहीं उन्होंने वनवासी शब्द के इस्तेमाल को आदिवासी पहचान कमजोर करने का प्रोपेगेंडा बताया. रावटे ने कहा कि वनवासी के नाम पर आदिवासी समाज की मूल पहचान को खत्म करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. उनके मुताबिक, आदिवासी समाज अपनी अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान रखता है, जिसे किसी दूसरे संबोधन से नहीं बदला जा सकता.

अब आदिवासी समाज अपने इतिहास और नायकों को उचित स्थान दिलाने की कोशिश कर रहा है. यदि हमारी सत्ता आती है तो आदिवासी नायकों और उनके आंदोलनों के इतिहास को हर प्रदेश में पढ़ाया जाएगा. - बीएस रावटे, अध्यक्ष

बीएस रावटे ने आदिवासी समाज के ऐतिहासिक योगदान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुगलकाल से लेकर अंग्रेजों के शासन तक आदिवासी समुदायों ने करीब 200 आंदोलन किए. इन आंदोलनों और आदिवासी समाज के संघर्षों को इतिहास में वह स्थान नहीं दिया गया, जिसके वे हकदार हैं. रावटे का कहना है कि आदिवासी समाज के लोग केवल अपने गांव या क्षेत्र की रक्षा के लिए नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने देश की आजादी के लिए भी संघर्ष किया. इसके बावजूद उनके बलिदान को सीमित क्षेत्रों और स्थानीय आंदोलनों तक बांधकर देखा गया.

कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजातीय समाज के वीर नायकों का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है. कांग्रेस ने लंबे समय तक केंद्र में शासन किया, लेकिन 55 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद जनजातीय मंत्रालय नहीं बना पाई.

बीजेपी की सरकार ने अलग से जनजातीय मंत्रालय बनाकर समाज के उत्थान के लिए काम किया और इसके लिए कार्ययोजनाएं तैयार कीं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जनजातीय समाज के विकास, सम्मान और उनके ऐतिहासिक नायकों को पहचान दिलाने के लिए उनकी पार्टी लगातार काम कर रही है.

किरण सिंह देव ने पूछा- जनजाति और आदिवासी में क्या है अंतर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किरण सिंह देव ने पूछा- जनजाति और आदिवासी में क्या है अंतर

जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से पूछा गया कि पार्टी के विमर्श में आदिवासी की जगह वनवासी या जनजाति शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है, तो उन्होंने सवाल किया कि आखिर आदिवासी और जनजाति में अंतर क्या है. उनका कहना है कि समाज तो वही है, केवल अलग-अलग क्षेत्रों में उसकी भाषा, बोली, खानपान और रहन-सहन में अंतर दिखाई देता है. उन्होंने बस्तर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हर 20 से 25 किलोमीटर के बाद अलग-अलग जनजातीय समुदायों के लोग मिलते हैं. उनकी भाषा, बोली, खानपान और जीवनशैली भले ही बदल जाती है, लेकिन वे सभी जनजातीय समाज का हिस्सा हैं. किरण सिंह देव ने कहा कि आदिवासी और जनजाति के बीच भेदभाव पैदा करने के बजाय समाज की एकता और सम्मान पर ध्यान देना चाहिए.

जनजातीय नायकों के सम्मान पर जोर

किरण सिंह देव ने जनजातीय समाज के ऐतिहासिक नायकों के सम्मान को बीजेपी की प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी देश और छत्तीसगढ़ के साथ-साथ आसपास के राज्यों के जनजातीय वीरों को सम्मान दे रही है. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें धरती आबा के रूप में सम्मान दिया जाता है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, जनजातीय समाज के नायकों को भगवान का दर्जा देकर उनकी वीरता और योगदान को सम्मानित किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब बीजेपी जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास और उसके नायकों को सम्मान दे रही है, तो कांग्रेस को इससे परेशानी क्यों हो रही है?

इतिहासकार की नजर में आदिवासी और वनवासी शब्द का अर्थ

राजनीतिक बयानबाजी के बीच इतिहासकार रमेंद्र नाथ मिश्र ने आदिवासी और वनवासी शब्दों को ऐतिहासिक और सामाजिक नजरिए से समझाने की कोशिश की. उनका कहना है कि आदिवासी वे समुदाय हैं, जो आदिकाल से वनांचलों और जंगलों में निवास करते आए हैं. इन समुदायों का अपना विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक योगदान रहा है. मिश्र के मुताबिक, आज राजनीतिक और बौद्धिक विमर्श में इन शब्दों को लेकर जिस तरह की बहस हो रही है, उससे समाज में भेद पैदा होने की आशंका है. उन्होंने कहा कि वनवासी शब्द का इस्तेमाल साहित्यकार भी आदिवासी समुदायों के लिए करते रहे हैं. सरल शब्दों में समझें तो वनवासी का अर्थ जंगलों में रहने वाले लोगों से है. इसमें आदिवासियों के अलावा दूसरे समुदाय भी शामिल हो सकते हैं. उनके अनुसार, पहले वनांचलों में आदिवासी समुदायों की बहुलता थी, जबकि दूसरे समुदायों के लोग भी उनके साथ रहते थे. ऐसे में उस समय इन शब्दों को लेकर वैसा भेदभाव नहीं था, जैसा आज राजनीतिक चर्चाओं में दिखाई देता है.

इतिहासकार की नजर में आदिवासी और वनवासी शब्द का अर्थ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गोंडवाना राज्य से जुड़ी है ऐतिहासिक पहचान

इतिहासकार रमेंद्र नाथ मिश्र ने आदिवासी समाज की ऐतिहासिक पहचान को समझाने के लिए गोंडवाना राज्य और रानी दुर्गावती का उदाहरण भी दिया. उनका कहना है कि गोंडवाना राज्य में गोंड समुदाय की बहुलता थी और इसी वजह से उस क्षेत्र को गोंडवाना के नाम से जाना जाता था. रानी दुर्गावती भी गोंडवाना साम्राज्य की प्रमुख ऐतिहासिक शख्सियतों में शामिल थीं. मिश्र के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में भी गोंड राजाओं का शासन रहा है और उस दौर में क्षेत्र की पहचान गोंडवाना से जुड़ी हुई थी. उस समय लोग इसे आदिवासी राज्य के नाम से नहीं जानते थे, बल्कि गोंडवाना के नाम से पहचानते थे. इतिहासकार का कहना है कि समय के साथ शब्दों का इस्तेमाल बदलता रहा और सामाजिक तथा साहित्यिक विमर्श में आदिवासी और वनवासी जैसे शब्द प्रचलन में आए. उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी शब्द अंग्रेजी काल में प्रचलित हुआ, जबकि इन समुदायों की ऐतिहासिक जड़ें इससे कहीं पुरानी हैं.

आदिवासी का मतलब मूल निवासी, वनवासी का मतलब वन में रहने वाला: इतिहासकार

रमेंद्र नाथ मिश्र के अनुसार, आदिवासी शब्द का अर्थ उन समुदायों से जुड़ा है, जो आदिकाल से किसी क्षेत्र में निवास करते आए हैं और जिनकी पहचान वहां की मूल निवासी परंपरा से जुड़ी है. वहीं वनवासी का सामान्य अर्थ वन में निवास करने वाले लोगों से है. इस लिहाज से वनवासी शब्द का दायरा व्यापक हो सकता है, क्योंकि जंगलों में रहने वाले अलग-अलग समुदाय इसके अंतर्गत आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों की बहुलता होने के कारण दोनों शब्दों का इस्तेमाल कई बार एक-दूसरे के संदर्भ में भी होता रहा है. इतिहासकार का मानना है कि शब्दों के प्रचलन और उनके इस्तेमाल में समय के साथ बदलाव आते रहते हैं, लेकिन केवल शब्दों के आधार पर समाज में भेद पैदा करना उचित नहीं है. उनके मुताबिक, सबसे जरूरी बात यह है कि जो समुदाय सदियों से जंगलों में रहते आए हैं, उनकी ऐतिहासिक पहचान, संस्कृति और परंपराओं को समझा जाए.

शब्दों की लड़ाई में कहीं पीछे न छूट जाए आदिवासी समाज की असली पहचान

छत्तीसगढ़ में आदिवासी, वनवासी और जनजाति शब्दों को लेकर छिड़ी बहस अब केवल भाषाई या साहित्यिक चर्चा तक सीमित नहीं रह गई है. इसमें राजनीतिक विचारधारा, वोट बैंक, ऐतिहासिक योगदान, सांस्कृतिक पहचान और समाज के अधिकार जैसे कई अहम मुद्दे जुड़ गए हैं. सर्व आदिवासी समाज इसे मूल निवासी पहचान और अस्तित्व से जोड़कर देख रहा है, कांग्रेस बीजेपी की शब्दावली पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी जनजातीय समाज के सम्मान और विकास के अपने प्रयासों को सामने रख रही है. वहीं इतिहासकार इस बहस को समय के साथ बदलते शब्दों और ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़कर देखने की बात कर रहे हैं. लेकिन इन तमाम दावों और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आदिवासी समाज की पहचान केवल संबोधन से तय होगी या फिर उसके जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, परंपरा और अधिकारों को वास्तविक सम्मान देने से, क्योंकि जंगलों में रहने वाले इन समुदायों के लिए जंगल महज निवास की जगह नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया और विरासत है.