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खूंटी में ग्रामसभा पर घमासान! IRS अधिकारी निशा उरांव के बयान के विरोध में पुतला दहन

खूंटी में ग्रामसभा और पारंपरिक व्यवस्था को लेकर विवाद गहरा गया है.

Adivasi Samanvay Samiti Members burned effigy of IRS officer in Khunti
विरोध प्रदर्शन करते लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 11:22 PM IST

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खूंटी/रांचीः झारखंड के खूंटी जिला में ग्रामसभा और पारंपरिक व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आईआरएस अधिकारी निशा उरांव द्वारा 8 अप्रैल को उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन और उनके बयान के बाद गुरुवार को आदिवासी समन्वय समिति से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भगत सिंह चौक पर उनका पुतला दहन किया.

निशा उरांव के ज्ञापन में किन बातों का है जिक्र

निशा उरांव ने अपने ज्ञापन में कहा था कि ग्रामसभा और बहु-स्तरीय पारंपरिक व्यवस्था केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का भी हिस्सा है. उनके अनुसार, इन व्यवस्थाओं में पदों का चयन पारंपरिक रीति-रिवाज और धर्म के अनुसार होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन कर चुके लोग सामाजिक जिम्मेदारियां तो निभा लेते हैं. लेकिन धार्मिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाते, जिससे पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

Adivasi Samanvay Samiti Members burned effigy of IRS officer in Khunti
ज्ञापन सौंपतीं आईआरएस अधिकारी निशा उरांव (ETV Bharat)

निशा उरांव ने कहा था कि उनकी पहल का नतीजा है कि गैर-पारंपरिक जिउड़ी ग्राम सभा यानी “मॉडल ग्राम सभा” और “संयुक्त पड़हा” जैसी संरचनाओं को समाज द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है. इन संरचनाओं को धर्मांतरित आदिवासी द्वारा बनाया गया है. यह एक प्रकार का सांस्कृतिक घुसपैठ है. उन्होंने कहा था कि पांचवी अनुसूची क्षेत्र के खूंटी जिला में आदिवासी समाज ने धार्मिक -सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पारंपरिक स्वशासन की रक्षा के लिए 8 अप्रैल को आंदोलन की शुरुआत कर दी है.

आदिवासी समन्वय समिति ने किया विरोध

इधर, उनके इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे चंद्रप्रभात मुंडा और मार्शल बारला ने आरोप लगाया कि निशा उरांव पेसा कानून की आड़ में सामाजिक डिलिस्टिंग और पारंपरिक मुंडा ग्रामसभा को गैर-पारंपरिक बताकर समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं.

निशा उरांव के खूंटी प्रवेश पर रोक की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने इसे एक “राजनीतिक साजिश” और “धार्मिक आधार पर समाज को विभाजित करने का प्रयास” बताया. पुतला दहन के बाद प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में निशा उरांव को खूंटी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. इस विरोध प्रदर्शन में विनसाय मुंडा, जोनसन होरो, दामु मुंडा, सुरजू हस्सा, नरेश तिर्की और डेविड हमसोय समेत कई लोग मौजूद रहे.

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