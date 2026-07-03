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हिमांशु सिंह हत्याकांड: आदित्यपुर बंद कराने सड़क पर उतरे BJP कार्यकर्ता, मेयर समेत 40 से अधिक लोग हिरासत में

सरायकेला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिमांशु सिंह हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया. इस दौरान मेयर समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया.

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हिरासत में लिए गए मेयर संजय सरदार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 3, 2026 at 11:13 AM IST

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सरायकेला: हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं समर्थित हिंदूवादी संगठनों द्वारा 3 जुलाई को बुलाए गए आदित्यपुर बंद का सुबह से ही मिलाजुला असर देखने को मिला. बंद को सफल बनाने के लिए आदित्यपुर टोल ब्रिज के समीप सड़क पर उतरे करीब 40 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. हिरासत में लिए गए लोगों में आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार, विहिप जिला अध्यक्ष डॉ जेएन दास समेत कई दिग्गज स्थानीय भाजपा नेता शामिल हैं.​

पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया

सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर हिमांशु सिंह के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे. मौके पर भारी संख्या में बल के साथ मौजूद आदित्यपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने त्वरित कार्रवाई की. पुलिस ने यातायात बाधित कर रहे पूर्व मेयर संजय सरदार और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच आदित्यपुर थाने ले आई.

जानकारी देते मेयर संजय सरदार (Etv Bharat)

चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात, स्थिति नियंत्रण में: एसपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरायकेला-खरसावां के नवनियुक्त एसपी मनोज स्वर्गियारी खुद सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. एसपी ने बताया कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है. उन्होंने कहा कि सरायकेला पुलिस सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है. प्रदर्शनकारियों से अपील है कि वे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें. कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.

Adityapur Bandh BJP workers protest against Himanshu Singh murder
प्रदर्शन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

आवागमन सामान्य, कई दुकानें बंद

पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के कारण आदित्यपुर खरकई पुल से लेकर गम्हरिया जाने वाले व्यस्त टाटा-कांदरा मुख्य सड़क पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह सुगम और सामान्य बना हुआ है. हालांकि, हत्याकांड के विरोध में स्थानीय बाजार के कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध को अपना समर्थन दिया है. फिलहाल, पुलिस बल पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

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