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हिमांशु सिंह हत्याकांड: आदित्यपुर बंद कराने सड़क पर उतरे BJP कार्यकर्ता, मेयर समेत 40 से अधिक लोग हिरासत में

हिरासत में लिए गए मेयर संजय सरदार ( Etv Bharat )