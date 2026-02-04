मजदूर का बेटा नेवी में बना SSR, ट्रेनिंग के बाद गांव पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत
गया के मजदूर का बेटा नेवी में एसएसआर बना है. जब वह ट्रेनिंग के बाद गांव पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ. पढ़ें..
Published : February 4, 2026 at 2:00 PM IST
गयाजी: कहते हैं कि अगर आपके मन में कुछ करने का लगन हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. ऐसा ही कुछ गया के एक मजदूर के बेटे ने कर दिखाया है. आमस प्रखंड के नारायणपुर गांव के निवासी धीरज सिंह का बेटा भारतीय नेवी में एसएसआर बना है. धीरज झारखंड की राजधानी रांची में एक कंपनी के गोदाम में मजदूरी करते हैं लेकिन अब उनके बेटे की पहचान उनके मजदूर होने से नहीं, बल्कि नेवी में सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट (एसएसआर) के रूप में होगी.
नेवी में बना एसएसआर: धीरज सिंह के बेटे आदित्य कुमार सिंह नेवी में नौकरी प्राप्त कर देश की सेवा करेंगे. आदित्य ने ये सफलता पहले ही प्रयास में हासिल की है. हालांकि एक साथ आदित्य ने दो परीक्षा में सफलता हासिल की थी लेकिन उसने नेवी की नौकरी को प्राथमिकता दी है. पिता को काम करते देखकर धीरज ने मैट्रिक की परीक्षा से पहले ही तय कर लिया था कि उसे सरकारी नौकरी में ही जाना है और अब उसने लक्ष्य को हासिल कर लिया है.
मुश्किल थीं राहें मगर नामुमकिन नहीं: आदित्य सिंह ने अपनी कठिन मेहनत और लगन से कम उम्र में सफलता प्राप्त कर लिया है. आदित्य 19 साल के हैं. वो बताते हैं कि पिता मजदूर हैं लेकिन वो उन्हें पढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है. वो खुद भूखे रहे लेकिन उसके स्कूल की फीस में कटौती नहीं होने दी. हालांकि सिर्फ स्कूल कालेज की शिक्षा के खर्च तक ही धीरज सिंह देने के स्थिति में थे. आदित्य के लिए अलग से पढ़ाई के लिए खर्च देना उनके लिए आसान नहीं था. वह अपने पिता के संघर्षों से प्रेरित हैं, वो उन्हें ही अपना रोलमॉडल मानता है.
पिता से मिली प्रेरणा: आदित्य सिंह कहते हैं कि मेरे पिता मेरे लिए सब से बड़ी प्रेरणा हैं. वो हमेशा कहते हैं कि ऐसा पेशा चुनो, जिस में सम्मान हो. मुझे पहले नेवी में जाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन वो सोशल मीडिया पर नेवी के बारे में कुछ प्रेरणा वाले वीडियो देखे थे, तभी उसे नेवी में दिलचस्पी हुई. हालांकि पहले तो लगा कि ये आसान नहीं होगा, तभी मेरे पिता ने मेरा हौसला बढ़ाया. पिता ने कहा कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता, बल्कि कड़ी मेहनत करने वाले भी अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं.
घर आने पर हुआ स्वागत: आदित्य कुमार सिंह भारतीय नौसेना के एसएसआर पद पर चयन हुआ है घर आने पर परिजन, स्थानीय प्रतिनिधि और गांव के लोगों ने फूल मालाओं से आदित्य का भव्य स्वागत किया. आदित्य कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड से मैट्रिक तक की है, जबकि गया कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है. वह अपनी शिक्षा के दौरान सीसी भी जुड़ा रहा, जिससे उसमें अनुशासन और देश सेवा की भावना विकसित हुई.
चिल्का में हुई ट्रेनिंग: आदित्य कुमार सिंह की 4 महीने की ट्रेनिंग ओडिशा के चिल्का में हुई है, जबकि बाकी शिप प्रशिक्षण विशाखापट्टनम में हुई. इसके बाद अब 6 महीना प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोच्चि में होगी. आदित्य सिंह ने कहा कि वो प्रशिक्षण लेकर देश की सेवा के लिए तैयार हैं. उनका शिप पर कम्युनिकेटर का कार्य होता है. वो अपने गांव और क्षेत्र के पहल व्यक्ति हैं, जो नेवी में कार्य के लिए चयनित हुए हैं.
कैसे की तैयारी?: आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि इस पद के लिए बहुत कम लड़के जानते हैं. मैंने सोशल मीडिया से इस के बारे में जाना था. इसकी तैयारी भी 800 रुपये के एक ऑनलाइन बैच से किया था. खूब मेहनत की, जिसके नतीजे में उनको फायदा मिला है. वो अपने बैच में भी अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित हो चुके हैं.
"सोशल मीडिया साइट्स पर देखा और उसके बाद तैयारी शुरू कर दिया. ऑनलाइन पढ़ाई की, जिसका फायदा हुआ. आर्मी और नेवी दोनों के लिए फॉर्म भरा था. नेवी में हो गया है तो अब उसी में जाएंगे."- आदित्य कुमार सिंह, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, भारतीय नौसेना
क्या बोले पिता?: आदित्य कुमार सिंह के पिता धीरज सिंह कहते हैं कि वो खुद पढ़े-लिखे नहीं हैं लेकिन वो चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़-लिख कर नाम रोशन करे. हम ने रिक्शा ठेला पर सामान कंधे उठा कर रखने का कार्य किया लेकिन इनकी पढ़ाई बंद नहीं होने दी.
"खुश हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में भले ही मेहनत-मजदूरी की लेकिन बेटे को सफलता मिल गई. मैं दिन में गोदाम में काम करता था और शाम में ठेले पर सामना लोड करता था, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकूं. बेटा नेवी में चला गया, अब मेरी ख्वाहिश है कि बेटी शिक्षक बने और उसके लिए वो तैयारी भी कर रही है."- धीरज सिंह, आदित्य कुमार सिंह के पिता
