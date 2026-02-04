ETV Bharat / state

मजदूर का बेटा नेवी में बना SSR, ट्रेनिंग के बाद गांव पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत

गयाजी: कहते हैं कि अगर आपके मन में कुछ करने का लगन हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. ऐसा ही कुछ गया के एक मजदूर के बेटे ने कर दिखाया है. आमस प्रखंड के नारायणपुर गांव के निवासी धीरज सिंह का बेटा भारतीय नेवी में एसएसआर बना है. धीरज झारखंड की राजधानी रांची में एक कंपनी के गोदाम में मजदूरी करते हैं लेकिन अब उनके बेटे की पहचान उनके मजदूर होने से नहीं, बल्कि नेवी में सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट (एसएसआर) के रूप में होगी. नेवी में बना एसएसआर: धीरज सिंह के बेटे आदित्य कुमार सिंह नेवी में नौकरी प्राप्त कर देश की सेवा करेंगे. आदित्य ने ये सफलता पहले ही प्रयास में हासिल की है. हालांकि एक साथ आदित्य ने दो परीक्षा में सफलता हासिल की थी लेकिन उसने नेवी की नौकरी को प्राथमिकता दी है. पिता को काम करते देखकर धीरज ने मैट्रिक की परीक्षा से पहले ही तय कर लिया था कि उसे सरकारी नौकरी में ही जाना है और अब उसने लक्ष्य को हासिल कर लिया है. नेवी में चयन के बाद परिवार में खुशी का माहौल (ETV Bharat) मुश्किल थीं राहें मगर नामुमकिन नहीं: आदित्य सिंह ने अपनी कठिन मेहनत और लगन से कम उम्र में सफलता प्राप्त कर लिया है. आदित्य 19 साल के हैं. वो बताते हैं कि पिता मजदूर हैं लेकिन वो उन्हें पढ़ाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है. वो खुद भूखे रहे लेकिन उसके स्कूल की फीस में कटौती नहीं होने दी. हालांकि सिर्फ स्कूल कालेज की शिक्षा के खर्च तक ही धीरज सिंह देने के स्थिति में थे. आदित्य के लिए अलग से पढ़ाई के लिए खर्च देना उनके लिए आसान नहीं था. वह अपने पिता के संघर्षों से प्रेरित हैं, वो उन्हें ही अपना रोलमॉडल मानता है. पिता से मिली प्रेरणा: आदित्य सिंह कहते हैं कि मेरे पिता मेरे लिए सब से बड़ी प्रेरणा हैं. वो हमेशा कहते हैं कि ऐसा पेशा चुनो, जिस में सम्मान हो. मुझे पहले नेवी में जाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन वो सोशल मीडिया पर नेवी के बारे में कुछ प्रेरणा वाले वीडियो देखे थे, तभी उसे नेवी में दिलचस्पी हुई. हालांकि पहले तो लगा कि ये आसान नहीं होगा, तभी मेरे पिता ने मेरा हौसला बढ़ाया. पिता ने कहा कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता, बल्कि कड़ी मेहनत करने वाले भी अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं. आदित्य कुमार सिंह (ETV Bharat)