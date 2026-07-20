स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मारे गए आदित्य शर्मा के परिजनों ने सीएम से की मुलाकात, अमेरिकी हमले में हुई थी बेटे की मौत
मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा के परिजनों ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की है. सीएम ने केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाने का दिया आश्वासन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 2:54 PM IST
शिमला: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हाल ही में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा के परिजनों ने सोमवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की है. परिवार ने बेटे को न्याय दिलवाने की मांग की है. आदित्य शर्मा के पिता राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले को केंद्र सरकार के सामने प्रमुखता से उठाया जाए. अब तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
मुख्यमंत्री ने शोकग्रस्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार मजबूती के साथ परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे, ताकि परिवार को न्याय मिल सके. मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि वो आदित्य शर्मा की मृत्यु का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे, ताकि परिवार को न्याय मिल सके. मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की. इस अवसर पर आदित्य शर्मा की माता सुषमा शर्मा भी उपस्थित रहीं.
बता दें कि हमीरपुर निवासी 23 वर्षीय आदित्य शर्मा मर्चेंट नेवी में डेक कैडेट के तौर पर कार्यरत थे और एक ऑयल शिप पर अपनी सेवाएं दे रहे थे. अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मूज में ओमान तट के पास उनका शिप फंसा हुआ था. 10 जून को ओमान की खाड़ी में उनके शिप पर अमेरिकी हमला हुआ था, इसमें आदित्य शर्मा की मौत हो गई थी. आदित्य हमीरपुर जिले के भल्लू गांव के रहने वाले थे, वो कुछ समय पहले ही मर्चेंट नेवी में शामिल हुए थे. वे अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे. परिवार को उनसे उम्मीदें थी कि वह आगे चलकर घर का सहारा बनेंगे, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. आदित्य शर्मा की अंतिम विदाई के दौरान पूरा गांव गमगीन नजर आया था. लोगों ने भारी मन और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी थी. इकलौते बेटे को खोने का दर्द परिवार के लिए असहनीय बन गया है.
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