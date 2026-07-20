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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मारे गए आदित्य शर्मा के परिजनों ने सीएम से की मुलाकात, अमेरिकी हमले में हुई थी बेटे की मौत

आदित्य शर्मा के परिजनों ने सीएम से की मुलाकात ( ETV Bharat )

शिमला: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हाल ही में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा के परिजनों ने सोमवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की है. परिवार ने बेटे को न्याय दिलवाने की मांग की है. आदित्य शर्मा के पिता राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले को केंद्र सरकार के सामने प्रमुखता से उठाया जाए. अब तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. मुख्यमंत्री ने शोकग्रस्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार मजबूती के साथ परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे, ताकि परिवार को न्याय मिल सके. मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने आश्वासन दिया कि वो आदित्य शर्मा की मृत्यु का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे, ताकि परिवार को न्याय मिल सके. मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की. इस अवसर पर आदित्य शर्मा की माता सुषमा शर्मा भी उपस्थित रहीं.