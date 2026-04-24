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आदित्य साहू का राज्य सरकार पर निशाना, बोले- पंचायत चुनाव की आहट के साथ मुख्यमंत्री को याद आई गांव की सरकार

झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

BJP State President Aditya Sahu
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 7:00 PM IST

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रांची: पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर सियासत शुरू हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि गांव की सरकार के प्रति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रेम दिखावा और राजनीति से भरा है.

राशि का श्रेय लेकर झूठी वाहवाही बटोर रही है राज्य सरकार: आदित्य साहू

उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आहट होते ही मुख्यमंत्री सियासी ढोंग करने में जुट गए हैं. 4 सातों तक गांव की सरकार के लिए हेमंत सरकार ने कुछ काम किया हो, तो उन्हें बताना चाहिए. अब अगले वर्ष चुनाव होने हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि का श्रेय लेकर राज्य सरकार झूठी वाहवाही बटोरने में जुटी है.

पंचायत चुनाव को कैसे टालती रही राज्य सरकार: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

आदित्य साहू ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुखिया सम्मेलन में मुख्यमंत्री गांव की सरकार को लेकर लंबी चौड़ी बातें करते हुए कहते हैं कि गांव के विकास से ही राज्य का विकास संभव है लेकिन राज्य की जनता यह नहीं भूली है कि यही हेमंत सोरेन की सरकार पिछली दफा पंचायत चुनाव को लगातार कैसे टालती रही.

केंद्र के पैसे पर श्रेय लेने में जुटी है हेमंत सरकार: आदित्य साहू

आदित्य साहू ने कहा कि आज जब केंद्र सरकार द्वारा 4342 पंचायत को 2254 करोड़ रुपए यानी प्रत्येक पंचायत को लगभग 52 लाख रुपए विकास के लिए दिए गए हैं तो हेमंत सरकार इसका श्रेय लेने के लिए ऐसा प्रपंच रच रही है. गांव की सरकार के जनप्रतिनिधि झारखंड सरकार के इन चालों को बखूबी समझ रहे हैं.

गांव की सरकार के लिए क्या किया?

4 सालों तक हेमंत सरकार ने गांव की सरकार के लिए क्या किया? यह उन्हें बताना चाहिए कि आखिर गांव की सरकार का क्या कसूर था? यदि पीएम ने चिंता नहीं की होती तो यह पैसा आया है, वह भी नहीं आ पाता. हेमंत सरकार पर खर्च फंड का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने का आरोप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है.

एक-एक पैसे का हो सदुपयोग?

आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड गठन के बाद ग्रामीण विकास के लिए एकमुश्त इतनी बड़ी राशि कभी भी नहीं मिली. प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण ही यह संभव हो पाया है. यह राशि पंचायतों के माध्यम से गांवों के विकास, अटल बिहारी वाजपेई के सपनों का झारखंड निर्माण करने के लिए भेजा गया है, इसलिए केंद्र द्वारा पंचायत को भेजे गए एक-एक पैसे का सदुपयोग कैसे हो? यह राज्य सरकार सुनिश्चित करे. उन पैसों का उपयोग पंचायत के अंतर्गत आने वाले गरीब, वंचित, शोषित, मजदूरों की भलाई में खर्च हो.

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